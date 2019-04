Piecas lietas, par kurām cilvēki attiecību sākumposmā mēdz mānīties

Tas, ka "meliem īsas kājas", nav liels noslēpums nevienam. Taču, lai uz jauno simpātiju atstātu žilbinošu iespaidu, attiecību sākumposmā cilvēki mēdz neizstāstīt pretī sēdošajam visu taisnību. Turpmākajās rindās iepazīsties ar piecām lietām, par kurām iepazīšanās laikā nereti netiek atklāti visi fakti.

Saprotams, pēc laika īstā cilvēka daba tāpat ir redzama kā uz paplātes. Un skaidrs ir arī tas, ka ikkatram cilvēkam ir kādas lietas, īpašības vai aspekti viņa dzīvē, kuras gribētos mainīt vai uzlabot. Savukārt ir arī konkrētas lietas, par kurām cilvēki vienkārši kautrējas runāt, aiz "balto melu" aizsega slēpjot kompleksus un pārdzīvojumus.

Par greizsirdību

"Neesmu greizsirdīgs cilvēks" – šo apgalvojumu sev gribētu piedēvēt daudzi, taču patiesībā – lielākā vai mazākā mērā visi cilvēki ir greizsirdīgi, kad runa ir par cilvēku, pret kuru tiek lolotas romantiskas jūtas. Atšķirība ir tajā, ka vieni ir spējīgi to atzīt, kamēr citi to tramīgi noliedz. Mūsdienās greizsirdība, kas normas robežās attiecībām var pat piešķirt asumiņu, lielākoties tiek uztverta kā kaut kas slikts. Vēl vairāk – tā tiek pielīdzināta neuzticībai, tāpēc nereti cilvēki mēģina sevi no tās distancēt – kaut vai tikai vārdos.

Par iepriekšējam attiecībām

Parasti cilvēki tikai lielos vilcienos pārstāsta, kāpēc īsti neizdevušās iepriekšējās attiecības (ja otrs šādu sarunu ir ierosinājis), taču bieži vien detaļas tiek noklusētas. Iespējams, atmiņas ir pārāk sāpīgas, iespējams, pats bija rīkojies nepareizi, sāpinājis otru un tagad nožēlo, taču nevēlas šādas lietas atklāt, lai potenciālo partneri nesabiedētu jau pašā sākumā. Kādas mācības vajadzētu dzīves bagāžā ņemt no iepriekšējām attiecībām, uzzini šajā rakstā.

Par savām bailēm

Par bailēm bieži vien melo vīrieši, jo uzskata – viņiem jābūt vīrišķīgiem un spēcīgiem, un bailes no kādas parādības, lietas vai stāvokļa noteikti tam neatbilst. Lai gan ir visnotaļ izplatītas bailes, piemēram, no augstuma vai lidošanas, citas ir specifiskākas, piemēram, bailes no iesprūšanas solārijā, tumsas jau pieaugušā vecumā vai suņiem (arī mazajiem, klēpju suņiem). Īstās bailes un citas situācijas, kurās cilvēki jūtas neomulīgi un no kurām izvairās, viņi parasti atklāj tikai pēc ilgāka laika.

Par brīvā laika pavadīšanu

Iespējams, viņam īpaši pie sirds neiet došanās pārgājienos – viņš labprātāk pavada laiku pie jūras, tomēr izvēlas piebalsot tavam laika pavadīšanas variantam. Iespējams, viņš nekad nav spēlējis tenisu, bet samānās par savām prasmēm, lai atstātu labu iespaidu. Šo savā ziņā sauc par pielāgošanos, jo svarīga taču nav vide, bet gan cilvēks, ar kuru laiks tiek pavadīts. Šos nevarētu saukt par meliem, uz kuriem nav iespējams būvēt ilgtermiņa attiecības, jo iepazīšanās posmā galvenais, lai intereses sakrīt lielos vilcienos, piemēram, teātris, sportiskas aktivitātes, laika pavadīšana svaigā gaisā, literatūra un tamlīdzīgi. Attiecību nākotni nenosaka vien tas, vai abiem ir viena mīļākā grāmata vai basketbola komanda.

Taču ir pazīmes, pēc kurām visnotaļ ātri var noteikt, vai ar šo cilvēku tev varētu būt nākotne. Vairāk uzzini šeit.

Par vīriešu un sieviešu draugiem

Kamēr vieni uzskata, ka sieviešu un vīriešu starpā ir absolūti iespējama tikai laba draudzība, citiem tas ir kā sarkanais karogs – vēl viens ļoti svarīgs vīrietis/sieviete mana potenciālā partnera dzīvē. Prātā var raisīties domas, ka, iespējams, tur tomēr ir kādas slēptas simpātijas no otras puses, tāpēc prieku nebūt nesagādā doma, ka jaunā draudzene/draugs regulāri atradīsies kompānijā, kurā uz viņu kāds met acis. Tieši tāpēc cilvēki sākumā izlīdzas ar vārdu "draugu kompānija", kas ietver gan sievietes, gan vīriešus. Šādā veidā tiek jau saknē apcirsta iespējamība, ka par labāko draugu vai draudzeni tiek veidots priekšstats, pirms cilvēks vispār iepazīts.

Ko par jauno simpātiju ļaudis bieži vien vēlas noskaidrot jau pirmajā randiņā, lasi šajā rakstā.

