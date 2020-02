Piecas mobilās lietotnes, kas pārīšiem atvieglos ikdienu

Tuvojoties 14. februārim, daudzu prožektoru gaismas tiek spīdinātas attiecību virzienā. Taisnība, ka tās ir jākopj katru dienu, un šeit talkā var nākt dažādas lietotnes, kas ne atvieglos ikdienu, bet arī, iespējams, uzlabos savstarpējo kontaktu.

Lūk, mobilo sakaru operatora "Bite" ieteiktas lietotnes, kas var noderēt, dodoties ceļojumos, organizējot iepirkšanos, kā arī cenšoties vienam par otru uzzināt kaut ko vairāk!

"Out Of Milk" palīdz vienoties par pārtikas iepirkumu sarakstu

Nav noslēpums, ka, dodoties uz veikalu, bieži vien kāda prece tiek aizmirsta vai tieši otrādi – nopirkta dubultā. Lai šādi pārpratumi nerastos, cilvēki veido iepirkumu sarakstus. Mobilā aplikācija "Out Of Milk" ļauj izveidot un pārvaldīt iepirkumu sarakstu tiešsaistē, produktus kategorizējot, kā arī sniedzot iespēju pievienot katra produkta nepieciešamo skaitu vai svaru. Iepirkumu saraksts automātiski sinhronizējas, tādējādi abiem dzīvesbiedriem ļaujot to aplūkot reāllaikā. Savukārt, ja abi atrodas veikalā reizē, arī tad sarakstu var izmantot un iepirkties paralēli. Proti, tiklīdz konkrētais produkts ir ielikts iepirkumu groziņā, to var uzreiz izdzēst no saraksta.

"Couple Game: Relationship Quiz" ļauj iepazīt otru tuvāk

Lai atsvaidzinātu attiecības un katru dienu uzzinātu ko jaunu par savu otro pusīti, mobilā lietotne "Couple Game: Relationship Quiz" piedāvā pārīšiem aizpildīt testus par dažādām tēmām. Kad abi testu izpildījuši, atzīmējot savas atbildes, iespējams minēt – kā uz šiem pašiem jautājumiem atbildējis otrs. Taču pats vērtīgākais šajā aplikācijā ir iespēja saglabāt partnera atbildes – tādā veidā pat visīpatnējākās viņa vai viņas vēlmes, intereses un atmiņas var vienmēr vienkārši apskatīt aplikācijas arhīvā. Šī spēle var noderēt ne tikai pāriem, kas viens otru jau pazīst, bet arī kalpot kā jēgpilna aktivitāte kādā no pirmajiem randiņiem.

"TripAdvisor" var arī plānot ceļojumus kopā

Foto: Shutterstock



Dodoties ceļojumā, pāri vienmēr cenšas sabalansēt abu pušu vēlmes, līdz ar to abiem jāiesaistās arī ceļojuma plānošanā. To var ērti darīt mobilajā lietotnē "TripAdvisor", kurā var apskatīt gan populārākos, gan ceļotāju visaugstāk novērtētos apskates objektus, aktivitātes un atrakcijas katrā pasaules valstī, saglabāt tās sarakstā, kas ir vienlaikus kopīgojams ar ceļabiedru. Sarakstu var papildināt abi ceļotāji, pievienojot tajā sev interesējošās apskates vietas un kopīgi izlemjot, ko apmeklēt. Tāpat šajā aplikācijā iespējams izlasīt citu ceļotāju atsauksmes, apskatīt dažādu tūrisma objektu un viesnīcu foto, tādā veidā laicīgi iepazīstoties ar informāciju, izvērtējot, vai iekārotā vieta patiešām atbilst abu vēlmēm.

"Pathshare" var noteikt, kad sākt gatavot pārsteiguma vakariņas

"Pathshare" ir mobilā aplikācija, kurā, sinhronizējot abu dzīvesbiedru atrašanās vietas, reāllaikā iespējams uzzināt, kur atrodas otrā pusīte. Aplikācija lieti noder mirkļos, kad ir svarīgi uzzināt partnera atrašanās vietu, bet sarakstīties vai sazvanīties nav iespējams. Piemēram, gaidot otro pusīti mājās no darba, arī Valentīna dienas vakarā, aplikācijā ir iespējams sekot līdzi tam, kur dzīvesbiedrs atrodas. Līdz ar to otrs var pagūt tieši uz ierašanās laiku pagatavot romantiskas vakariņas vai kādu citu pārsteigumu.

"Raft" sniedz iespēju vienkopus redzēt abu dzīvesbiedru plānus

Bieži, lai vienotos par kopīgiem plāniem, daudz laika tiek pavadīts to abpusējā saskaņošanā, piemēram, sākotnēji vienojoties par kopīgo aktivitāšu laiku, vietu, kā arī par pašu aktivitāti. Taču nereti pēc tam seko izmaiņas. Mobilā aplikācija "Raft" ļauj izveidot kalendāru, kurā kopīgot savus plānus, kā arī pievienot papildu informāciju par dažādiem īpašiem notikumiem, piemēram, sarakstē vienoties par precīziem Valentīna dienas plāniem. Tāpat kalendārā var pievienot attēlus, tādā veidā uzskatāmi saplānojot kopīgo laiku, piemēram, publicējot kāda pasākuma afišu.