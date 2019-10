Piecas tipiskākās mīlnieku kļūdas, uzsākot jaunas attiecības

Jaunas attiecības ir satraucošas un liek mūsu sirdij pukstēt straujāk. Taču dažkārt var gadīties, ka, tās uzsākot, esi tik sajūsmināta, ka sāc plānot kopīgu nākotni, jaunajam partnerim nemitīgi raksti un zvani, jo šķiet, ka vairs ne minūti nespēj bez viņa dzīvot. Kaut tev, kas ir līdz ausīm ierauta mīlas virpulī, šāda rīcība var šķist normāla, jaunā simpātija var uzskatīt citādi un ātri vien ņemt kājas pār pleciem.

Iedvesmojoties no portāla "Marriage", atklājam piecas izplatītākās kļūdas, uzsākot jaunas attiecības. Liec tās aiz auss un neļauj attiecībām negaidīti beigties.

Pāragra nākotnes plānu kalšana

Iespējams, viņš ir tuvu ideālam, un jau pēc otrā randiņa tu esi gatava teikt viņam "jā" vārdu, taču atlaid līdz grīdai piespiesto gāzes pedāli un ievelc elpu. Lielā sajūsma var likt tev sākt kalt ievērības cienīgus nākotnes plānus kopā ar nesen satikto simpātiju. Šāda uzvedība var nobiedēt tavu jauno partneri un likt viņam ņemt kājas pār pleciem. Šī iemesla dēļ idejas par kopīgiem ārzemju ceļojumiem, dzīvesvietas dalīšanu, mājdzīvniekiem, bērniem un kāzām atstāj uz vēlāku laiku, kad būsi viņu labāk iepazinusi un abi uzskatīsiet šīs attiecības par nopietnām.

Jāpiebilst, ka nākotnes plānu kalšana tev aizmiglo prātu un liedz būt te un tagad, izbaudot to, kas notiek šobrīd. Tāpēc atvelc elpu un ļaujies mirklim, nevis jau pēc otrā randiņa ķeries klāt jūsu kopdzīves plānošanai.

Tu uzliec savu dzīvi uz "pauzes"

Tev tik ļoti patīk būt kopā ar jauno simpātiju, ka aizmirsti par saviem draugiem, ģimeni, aizraušanos un uzliec savu dzīvi uz "pauzes". Kaut tagad arī viņš ir daļa no tavas ikdienas, tomēr nevajadzētu aizmirst par to, kas tev bija svarīgs pirms jūsu liktenīgās satikšanās. "Esmu tik bieži redzējusi situāciju, kad cilvēki, kas nesen uzsākuši jaunas attiecības, uzskata, ka viņiem katrs brīdis jāpavada kopā ar partneri," portālā "Bustle" atklāj attiecību terapeite Tija Kuninghama-Sumtere. "Viņi nopauzē savu dzīvi, hobijus un intereses, lai būtu mīļotajam pieejami jebkurā diennakts laikā." Terapeite uzsver – tas ir slikts lēmums, kas beigās noved pie nožēlas un nereti atgrūž partneri. Veselīgās attiecībās katram no jums būtu jāspēj atrast laiku sev un savām interesēm. Uz to tev būtu jātiecas, neatkarīgi no tā, vai satiecies ar šo cilvēku dažas dienas, vairākus mēnešus vai gadus.

Nebeidzamas sarunas par bijušajiem

Nevar noliegt, ka tevi māc ziņkāre, ar kādām sievietēm jaunā simpātija iepriekš saticies. Uzsākot attiecības, ir svarīgi izrunāt arī pagātnes notikumus, tas tev palīdzēs saprast, ko tu vari sagaidīt no vīrieša, kā arī izskaidros viņa rīcību un domu gājienu. Taču, lai cik intriģējoša šī tēma nebūtu, nevajadzētu ar to aizrauties un attiecību sākumā nemitīgi pieminēt savu bijušo, vai aicināt partnerim runāt par savām iepriekšējām attiecībām.

Pāragru seksuālo attiecību uzsākšana

Ir dzirdēti dažādi ieteikumi, kad, uzsākot jaunas attiecības, būtu vislabāk nodoties intīmajai tuvībai. Skaidrs ir viens – tas ir jādara tikai tad, kad abi partneri tam ir gatavi un pārliecināti, ka to vēlas. Portālā "Bustle" attiecību terapeite atklāj, ka nereti sievietes, kas pāragri sāk dalīt gultu, un atklāj, ka jaunais partneris lieliski pieprot palagu danci, piever acis dažādiem negatīviem sīkumiem, jo viņš taču ir tik labs gultā. "Ja sekss ir labs, tev var šķist, ka tas ir lielisks veiksmīgu attiecību pamats, taču patiesībā tas nespēs jūs izglābt, kad ceļā stāsies īsti pārbaudījumi," skaidro terapeite.

Pievērt acis uz lietām, kas tev nepatīk

Attiecību sākumā mēs nereti jūtamies tā, it kā būtu uzvilkuši rozā brilles, ar kurām pat lietainākā diena šķiet saulaina un pozitīvisma pilna. Šāda attieksme ir tikai normāla, taču tev jāspēj būt arī kritiskai un jāpievērš uzmanība lietām, kas tev jaunajā simpātijā nepatīk. Jā, varbūt jums ir labs sekss, un viņš patiesi ir izskatīgs, taču, vai tā dēļ ir vērts pieciest to, ka viņš bieži izmanto lamu vārdus vai smēķē, ko tu nevari ciest? Ja gribi ar šo cilvēku veidot nopietnas attiecības, tad tev jāsaprot, ka reiz rozā brilles kritīs, un tad, ja nebūsi likusi aiz auss pat mazākās nianses, kas tev viņā nepatīk, cietīsi ne tikai tu un jūsu attiecības, bet arī tavs partneris.