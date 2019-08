Pieci iemesli, kuru dēļ nav vērts uzturēt vai glābt attiecības

Katra sieviete, veidojot attiecības, vēlas, lai tās ir noturīgas, veselīgas un mīlestības pilnas. Iespējams, tā arī pašā sākumā ir, un tas turpinās vairākus mēnešu un pat gadus, taču kādā brīdī nākas atskārst, ka attiecībās iezadzies aukstums un mīlestība pazudusi. Neskatoties uz acīmredzamajām zīmēm, ka attiecības vislabāk būtu izbeigt, tomēr ir iemesli, kuru dēļ joprojām pie tām turamies un cenšamies tās glābt.

Iemesli ir dažādi, tie var būt kopīgi bērni, draugi, īpašumi, jebkas. Taču ir arī tādi, kas ir pavisam muļķīgi un kuru dēļ noteikti nevajag censties atdzīvināt to, kas sen jau sev darījis galu. Ja arī tev ir sajūta, ka joprojām turies pie kaut kā, kas jau sen bijis jāizbeidz, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar iemesliem, kuru dēļ pavisam noteikti attiecības nav vērts turpināt uzturēt vai glābt.

Tu partnerim piešķir pārāk lielu vērtību

Iespējams, tas šķiet kā muļķīgs salīdzinājums, taču mēs cilvēkiem nereti pieķeramies tikpat ļoti kā lietām, ar kurām mums ir labas atmiņas. Piemēram, iespējams, pusaudžu gados tu apmeklēji savas mīļākās mūzikas grupas koncertu un tur iegādāji viņu t-kreklu. Krekls jau sen tev ir par mazu, bet tu nespēj to izmest vai atdot, jo tas ir tavs un tu tam esi piešķīrusi lielāku vērtību, nekā tā ir patiesībā. Tāpat notiek ar attiecībām un partneri – jūsu starpā ilgu laiku jau ir atsvešinātība, un viss ved uz šķiršanos, taču tu negribi pieņemt, ka ir laiks no viņa atvadīties, tāpēc joprojām centies attiecības uzturēt.

Pieradums un kopīga pagātne

Iespējams, tu ar savu partneri esi kopā jau vairākus gadus, bet jūsu attiecības iestājies aukstums, un jūs abi jau zemapziņā zināt, ka varbūt vajadzētu šķirties. Taču joprojām viens otram to neesat atzinuši, jo jūsu starpā valda pieradums un saista kopīga pagātne. Jā, protams, varētu šķist, ka attiecības, kurās viens otru pazīstat līdz kaulam un kopā esat auguši, ir jāsaglabā. Tomēr, ja šie ir vienīgi iemesli, kāpēc joprojām tās neesat izbeiguši, iespējams, ir laiks apjaust reālo situāciju un dzīvot tālāk vienam bez otra.

Viņš atbilst tavam ideālam

Katra sieviete bērnībā sapņojusi satikt savu sapņu princi, tāpēc, pieaugot un satiekot vīrieti, kurš atbilst iztēlotajam ideālajam partnerim, tas ir kā sapņa piepildījums. Iespējams, tavs ideālais vīrietis patiesi ir piemērots tieši tev, taču var būt arī pretēji – jūsu attiecībās nevalda mīlestība un pieķeršanās, bet tu to piedod, jo viņš taču ir tavs ideālais vīrietis. Met rozā brilles pie malas vai atsakies no perfektā partnera kritērijiem, un meklē partneri, kurš tevi darīs laimīgu ne tāpēc, ka atbilst tavām iecerēm, bet tāpēc ka tevi mīl.

Tu pakļaujies ārējam spiedienam

Iespējams, tu ilgu laiku esi bijusi viena, un beidzot esi satikusi savu dzīves biedru. Taču jūsu starpā nevalda jūtu ķīmija, un tu labprāt vēlētos izbeigt attiecības, bet to nedari, jo tavi vecāki vai draugi iepriekš uz tevi izdarījuši spiedienu, nemitīgi vaicājot, kad tu stāsies attiecībās. Lai arī cik ļoti tu nevēlētos izpatikt savai ģimenei vai atpalikt no savām draudzenēm, tev nav jābūt attiecībās tikai tāpēc, ka to pieprasa citi. Ja viņš nav tev īstais, attiecības nav nepieciešams turpināt uzturēt.

Tu jūties vientuļa un negribi vairs doties uz randiņiem

Vientulība nav nekas slikts, un katra no mums kaut reizi tāda ir jutusies. Ir vairākkārt dzirdēts, ka dāmas atzīst, ka viņām apnikuši randiņi, jo savu īsto neizdodas atrast. Tāpat ir arī tādas, kas atzinušas, ka, lai arī vairs nejūtas tuvas savam partnerim, attiecības tomēr uztur, jo baidās no vientulības. Taču atceries, ka neskaitāmi randiņi nenozīmē, ka esi izvēlīga – tu vienkārši neesi satikusi partneri, kurš domāts tieši tev. Kā arī neaizmirsti, ka dzīves partneris nav vienīgais, kas var kliedēt vientulību – tāds var būt arī kāds hobijs, jauns mājdzīvnieks, draugi un ģimenes locekļi. Tāpēc nepaliec kopā ar partneri, pret kuru tev nav spēcīgu jūtu, vien tāpēc, ka vairs negribi randiņus vai negribi justies vientuļa.