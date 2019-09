Pieci ikdienišķi žesti, kas palīdz stiprināt attiecības

Iespējams, tu un tavs partneris esat pieraduši apliecināt savu mīlestību vienam pret otru, dāvinot skaistas un varbūt dārgas dāvanas. Lai gan šāds žests patiesi parāda, ka viens otram esat svarīgi, tomēr arī šķietami nenozīmīga un ikdienišķa rīcība palīdz spēcināt attiecības un jūsu savstarpējo saikni.

Lai tu un tavs partneris satuvinātos vēl vairāk, iedvesmojoties no portāla ''Heatlh'', piedāvājam iepazīties ar vienkāršiem, bet iedarbīgiem žestiem, kas to palīdzēs izdarīt.

Atstājiet viens otram jaukas zīmītes

Vienalga, vai tā ir līmlapiņa, kas pielīmēta vannasistabā pie spoguļa, vai negaidīta īsziņa, – īsas un jaukas ziņas acumirklī liks otram smaidīt un sajusties mīlētam. Tāpat nav gluži svarīgi, kas parādās uz līmlapiņas vai tavā īsziņā – tā var būt ar pildspalvu uzvilkta sirsniņa vai tik vienkārši vārdi kā ''Nevaru sagaidīt, kad vakarā atkal tiksimies'' vai ''Es tevi mīlu''. Šādas ziņas ir labākais veids, kā mīļotajam parādīt, ka par viņu domā un vēlies būt tieši ar viņu.

Veltiet viens otram pieskārienus

Ir pāri, kuriem šķiet, ka publiska pieķeršanās vienam pret otru nav pieņemama, taču ir arī tādi, kuri vienmēr ir sadevušies rokās un bieži apskaujas. Iespējams, tev tā neliekas, bet pat buča uz vaiga vai mīļš apskāviens var stiprināt jūsu saikni.

Uzdod specifiskus jautājumus

Tāds jautājums kā ''Kā pagāja tava diena?'' var kalpot kā ievada jautājums, kuram sekotu dziļāka saruna par to, kā tavam partnerim sokas ar degošo termiņu izpildi darbā vai kā viņam izdevies tikt galā ar ģimenes problēmām. Šādi jautājumi un sarunas parādīs, ka tu patiesi ieklausies tajā, ko mīļotais tev stāsta, un ka tev rūp ne tikai tavas vai jūsu kopīgās likstas, bet arī viņa individuālās problēmas. Taču nepārvērt to par nopratināšanu – ja jūti, ka viņš nevēlas par to runāt, neliec viņam to darīt.

Izsakiet komplimentus

Komplimenti apliecina, ka tu pamani to, ko tavs partneris dara un saka, kas savukārt liek viņam justies novērtētam. Taču ir arī svarīgi, kādus komplimentus izsaki. Piemēram, ja mīļotais ir sācis doties uz sporta zāli, neaprobežojies vien pasakot ''Tu labi izskaties!'', bet gan pasaki kaut ko šādu – ''Tavs ieguldītais laiks sporta zālē sāk atmaksāties – tu izskaties lieliski!''. Tāpat, ja viņš ir pagatavojis gardas vakariņas, pasakies sakot – ''Vakariņas bija izcilas, jau ilgi nebiju ēdusi tik gardu sacepumu.''

Sarunājieties pēc seksa

Mīlas prieki ir beigušies, jūsu pulss palēnām atgriežas ierastajā ritmā, jūs jūtaties atslābuši un viegli viens otra klātbūtnē. Taču pirms steidzat iemigt vai ķerat pēc telefona, ko nereti pāri dara pēc seksa, izmantojiet patīkamo mirkli, lai aprunātos par to, cik viens otru darāt laimīgu un cik pateicīgi esat, ka varat izbaudīt viens otra klātbūtni. Tas ir viens no intīmākajiem mirkļiem, kāds ir pāru attiecībās, tāpēc to nepieciešams izmantot pēc iespējas biežāk.