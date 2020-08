Piedot partnera nodevību – vai tas ir iespējams?

Attiecības nekad nav lineāras – gadās gan kāpumi, gan kritumi. Šķiet, viszemākais kritums, ko var nākties piedzīvot, ir krāpšana. Vai to maz var piedot? Un kas jāņem vērā, pieņemot tik grūtu lēmumu? To lasi raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ir grūti precīzi aprakstīt, kā jūtas cilvēks, kuru kāds ir nokrāpis. Bet diezin vai kādu pārsteidz fakts, ka tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Neatkarīgi no tā, cik ilgi tu un tavs partneris esat kopā, vai cik nopietnas šķiet attiecības, cilvēki ir cilvēki, kas nozīmē, ka gadās pieļaut kļūdas. Taču, ja mīlestība joprojām ir spēcīga un vēlies piedot partnerim... Vai tas vispār ir iespējams?

Piedošana nekad nav viegla, it īpaši, ja runa ir par neuzticību. Šķiet, jebko citu ir vieglāk piedot nekā krāpšanu. Esi greizsirdīgs uz bijušo draugu? To var piedot. Ielūrēji manā telefonā? Eh, arī to, šķiet, var piedot. Rīkojies man aiz muguras, un mīlējies ar citu? Kaut ko tādu piedot ir gandrīz vai neiespējami. Ir normāli justies nodotai, sāpinātai un apkrāptai, taču dažreiz, ja starp abiem attiecībās iesaistītajiem cilvēkiem joprojām ir daudz mīlestības, ir vērts par attiecībām cīnīties, raksta "Elite Daily".

Ja līdz šim brīdim tavs partneris ir bijis lielisks, nekad nav pieļāvis līdzīgas kļūdas, apsver domu tikt galā ar problēmu, nevis pārtraukt attiecības. Dažreiz krāpšana atspoguļo kādu lielāku problēmu, kas pastāv jau sen. Ja tavs partneris ir vairākkārt atvainojies un esi izpratusi, kāpēc un kā nodevība notika, iespējams, ka vēl ir cerība. Tomēr būtiski ir uzlabot attiecību dinamiku, un ir ārkārtīgi svarīgi pārdomāt, vai tiešām esi gatava piedot savam partnerim. Iedziļinies sevī, padomā, vai patiesi ir iespējama piedošana (tāda, kurā nevaino partneri par viņa pieļautajām kļūdām visu atlikušo dzīvi).

Pieņemšana ir pirmais solis.



Saskaņā ar laulību un ģimenes terapeiti Nikolu Ričardsoni – tev ir jāpieņem notikušais, lai piedotu. "Pieņemšana un piedošana nenotiek vienas nakts laikā, abām pusēm ir jābūt pacietīgām," stāsta Ričardsone. "Piedošana un bēdas par cilvēka zaudējumu ir līdzīgas, jo abām ir dažādi posmi un fāzes, no nolieguma līdz pat depresijai."

Piedošanas un sēru salīdzināšana ir interesants koncepts. Parasti, kad skumsti un sēro, visticamāk, centies turpināt dzīvi, kad sērošanas process ir beidzies. Bet tu nekad nesaņem atpakaļ to, ko esi pazaudējusi. Runājot par piedošanu – tu pastāvīgi par kaut ko sēro (šajā gadījumā to, ka esi nokrāpta un esi pazaudējusi attiecības, kādas tās reiz bija). Taču tev vismaz ir iespēja salabot savas attiecības un tās atgūt. Tev patiesi ir jāpadomā, vai esi gatava veltīt laiku, lai attiecības atgrieztos vecajās sliedēs. Ja atbilde ir jā, tad...

Foto: Shutterstock

Esat pilnīgi atklāti viens pret otru.



Nav patīkami uzzināt sīkas detaļas par tava partnera dēku, taču tas ir nepieciešams, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par notikušo. "Tas sākas ar kaut ko nelielu, ar atklātumu," teic Ričardsone. "Ja tavs partneris patiesi vēlas laboties, viņam būs jābūt nepatīkami atklātam." Eksperte arī iesaka otrai pusei parādīt ziņas un notikušās sarakstes. Nepatīkamo un sīko detaļu zināšana var sāpēt, taču, ja vēlies piedot un virzīties uz priekšu, apsver priekšrocības, ko sniedz visa šī informācija. Piemēram, zinot, kad precīzi sākās partnera dēka, varēsi precīzi noteikt, kāds tolaik bija jūsu attiecību stāvoklis.

Iepazīšanās trenere Monika Pariha iesaka ņemt vērā to, kā tu uzzināji par partnera negodīgumu, lai saprastu, vai spēsi pieņemt situāciju. Tas var atklāt daudz par tava partnera godīgumu – varbūt viņš atvainojas tikai tāpēc, ka tika pieķerts?

Palūkojies uz savām attiecībām un saproti, kas nogāja greizi.



Pirms mēs iedziļināmies šajā solī, ir ļoti svarīgi saprast, ka partnera neuzticība nav tava vaina. Tu neko nedarīji nepareizi, neko neizdarīji, lai pelnītu notikušo. Tu neesi vainīga. Tomēr ir vērts veltīt laiku, lai saprastu, ka, iespējams, partneris bija neuzticīgs, jo jūsu attiecības nebija tik spēcīgas, kā varētu šķist.

"Tā var būt emocionāla atsvešināšanās, atšķirīgas seksuālās vēlmes, nepietiekams laiks vai enerģija, ko velta attiecību veidošanai," skaidro Pariha, "un tāpēc tev patiešām ir jāiedziļinās tajā, kas slēpjas aiz neuzticības un ko var darīt, lai to labotu."

Padomā par cilvēku otrā pusē.



Ir viegli domāt par attiecībām kā vienkārši attiecībām. Bet ir tikpat svarīgi (vai pat svarīgāk) palūkoties uz savu partneri kā cilvēku. "Ir fundamentāli būtiski sev pavaicāt – vai šis ir labs cilvēks? Vai varu viņam uzticēties? Vai tev vienmēr nāksies lūrēt ar vienu aci, kas notiek apkārt, vai arī tā vienkārši ir bijusi stulba kļūme ilgākā attiecību periodā?" iesaka eksperte. Ja ar savu partneri vari iztēloties kopīgu nākotni, un notikušais ir salīdzinoši neliela aizķeršanās ilgā kopdzīvē, iespējams, ir vērts veltīt laiku attiecību uzlabošanai. Ja vien, protams, tam esat gatavi jūs abi.

Domājot par šādām situācijām, jābūt nobriedušam. Ir jāsaprot, ka attiecības veido divi cilvēki. Tātad, ja blakus ir kāds, kurš arī ir gatavs pielikt pūles, būtiski ir katram no partneriem paraudzīties uz sevi. Kāds es esmu attiecībās? Ko es varētu uzlabot savā uzvedībā?

Nesteidzies!



Patiesa piedošana nenotiek vienas nakts laikā. Var paiet mēneši vai pat gadi, līdz tu un tavs partneris atgriezīsies tur, kur reiz bijāt. Lai īstenotu reālu piedošanu, ir nepieciešams laiks. "Ja tu plāno sodīt savu partneri, cietīsit jūs abi," stāsta Ričardsone. "Ja tavs partneris steidzas pēc iespējas ātrāk "tikt pāri" notikušajam, var gadīties, ka aizvainojums saglabājas. Ja abi notikušo redzat kā pārbaudījumu, kuru pārvarēt kopā, attiecības arī varētu izdzīvot."

Saproti – tikai tāpēc, ka piedosi partnerim, nepaliksiet kopā.



Pat ja arī spēsi piedot partnerim, iespējams, nespēsi vairs iesaistīties romantiskās attiecībās ar viņu. Un arī tas ir normāli! Tas nenozīmē, ka necīnījies par savām attiecībām. Piedošana pati par sevi ir ļoti grūta, un tas, ka spēji to izdarīt, ir milzīgs sasniegums.