Pietiek turēt mēli aiz zobiem: padomi, kā soli pa solim atzīties simpātijās

"Tu man patīc!" – it kā tikai trīs vārdi, četras zilbes, bet dažreiz tik grūti pasakāmi kā vārds svešvalodā ar septiņpadsmit burtiem tajā. Draudzēties, paflirtēt, apmainīties ar pārdomām par kopīgām, saistošām tēmām, kopā doties uz dažādiem superīgiem pasākumiem ir no tiesas jauki. Bet pavisam negaidot mēdz pienākt tā diena, kad saproti – viss, tas cilvēks ir mans! Kas, savukārt, noved pie nākamās problēmas, tas ir, atzīšanās simpātijās.

Ja esi cilvēks, kuram "ieķeršanās" ir bijusi vai arvien ir diezgan bieža parādība, tu noteikti jau zini, cik briesmīga var būt atzīšanās, ka pret otru parādījušās jūtas. Patiesībā tas pat ir tik biedējoši, ka daudzi no tā izvairās visu mūžu. Tajā pašā laikā daži, kuri tomēr uzdrīkstas atzīties, to dara tikai pēc četrām glāzēm vīna vai arī ziņas formātā. Varam pateikt priekšā: neviena no šīm izejām nav labākais veids.

Lai atvieglotu atzīšanos simpātijās, veic šīs piecas ārkārtīgi vienkāršās, pāru terapeita Gerija Brauna par labām esam atzītās un portālam "Cosmopolitan" uzticētās darbības.

Pirmais solis: kristāldzidra skaidrība par to, kā jūties

Foto: Shutterstock

Pirms paziņo, ka esi satverta otra valgos, pārliecinies, ka jūtas ir nopietnas, un tā nav tikai kārtējā īslaicīgā "ieķeršanās", kas jau nedēļas laikā noplok. Citiem vārdiem sakot, tu vienkārši domā, ka noskatītais sirdsāķītis ir jautrs, vai tiešām redzi sevi attiecībās ar viņu? Ir vērts kaut ko teikt "ja jūti, ka ķermenī plosās kas ievērojami stiprāks nekā tikai hormoni", teic pāru terapeits Gerijs Brauns.

Saprotams, atzīties kādam, ka tev ir spēcīgas jūtas pret viņu var būt biedējoši un lielākoties riskanti, taču Brauns saka, ka saruna ir satraukuma vērta. "Ja otrs patiešām ir potenciālais mūža partneris, tev noteikti vajadzētu riskēt," viņš saka. "Ja to nedarīsi, vari attapties atlikušo mūžu skatoties pār plecu un nožēlojot, ka bailes uzvarēja pār vēlmi pēc mīlestības."