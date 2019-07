Pirmā reize: pieredzes stāsti un ko zināt pirms uzsākt dzimumdzīvi

Runāt par intīmo tuvību ne visiem ir viegli, tāpēc atklāt to, ka pieredzes seksuālajā dzīvē tev vēl nav, var būt liels izaicinājums, taču psihoterapeite stāsta, ka nav neviena labāka veida, kā to otram atklāt, kā vienkārši pasakot. ''Noslēpt to tāpat nevar un nemaz nevajadzētu, jo, manuprāt, nevainība ir ļoti liela vērtība. To pasakot otram, viņam būtu jāciena, ka tu esi atklāts un ka tu šo pirmo pieredzi vēlies dalīt ar viņu. Protams, var būt neērti un kauns, bet ja tu vari otram pateikt, ja otrs uzklausa, saprot un ir gatavs arī gaidīt, tad tas kaut kādā ziņā nosaka to, ka otrs būs iejūtīgs un ka pirmā pieredze būs laba.''

Bailes var būt ne tikai no sarunāšanās, bet arī no pašas pirmās reizes. Lēna-Goldšteina skaidro, ka tā ir pavisam normāla parādība, jo, jebko darot pirmo reizi, tev ir nedrošība. ''Es tās nesauktu par bailēm, bet par nedrošību. Protams, tev tāda ir, jo tas nekad iepriekš nav noticis. Tāpat tu uztraucies no tā, kā otrs uztvers tavu ķermeni un tavu sniegumu. Šajā brīdī cilvēks jūtas nedrošs, jo tā ir atklāšanās, tā ir atkailināšanās gan fiziska, gan arī dvēseliska. Tas ir ļoti jūtīgs brīdis, un pēc tam, kad esi atklājies un atdevis savu dārgāko, ir sāpīgi, ja otrs iespļauj sirdī. Protams, ir rozā brilles, kuru dēļ mēdzam pieņemt neapdomīgus lēmumus arī attiecībā uz dzimumdzīvi, bet tam tomēr vajag pieiet ar prātu,'' noslēgumā uzsver speciāliste.

Turpinājumā lasi pirmo seksuālo pieredžu stāstus, kuros cilvēki atklāj savas tā brīža emocijas un sajūtas. Tāpat uzzini lietas, par kurām padomāt pirms nolem, ka īstais brīdis ir tagad.