Array ( [id] => 52272979 [title] => Pirmais sekss tikai pēc kāzām: gaidīt ko īpašu, nevis "testēt" partnerus [is_paid] => 1 [channel_id] => 48 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Dzimumdzīve ir neatņemama ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, jo sekss ne tikai ļauj radīt pēcnācējus, bet arī sniedz baudu. Neapšaubāmi, tas vilina ikvienu, tāpēc daudzi šim sākotnēji nezināmajam un nedaudz bailīgajam procesam pirmoreiz ļaujas emociju un sajūtu iespaidā. Taču ir arī tādi, kas sev solījuši – ar seksu nodarbošos vien pēc kāzām. [url] => https://www.delfi.lv/vina/attiecibas/milestiba-un-sekss/pirmais-sekss-tikai-pec-kazam-gaidit-ko-ipasu-nevis-testet-partnerus.d?id=52272979 [publish_date] => 2020-07-03 06:30:00 [picture_alt] => Pirmais sekss tikai pēc kāzām: gaidīt ko īpašu, nevis "testēt" partnerus [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g3.delphi.lv/images/pix/1600x914/1WEp0s1ONOM/7338c5efde9aa95ea7-52273085.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/vdN1FOO_xYU/7338c5efde9aa95ea7-52273085.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/I-ozbgY7quM/7338c5efde9aa95ea7-52273085.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/HOZLh5AOoZM/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/9Pf-MwlWb-E/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/HSqf24NEeSw/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/_teFUyWROsg/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/lnZ-pnAPyzE/7338c5efde9aa95ea7-52273075.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/UuL8Np7cAYQ/7338c5efde9aa95ea7-52273087.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/NYug-64UgQU/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/tuzu9qSVbeY/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/Tg2tHx6v0XU/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/8y6OiBWI2vE/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/Akyn_B9vBdQ/7338c5efde9aa95ea7-52273083.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/tPt0T4ij9XU/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/RTNE7_mOtGg/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/Hg4nyhXbUR0/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/yUzIoarozaE/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/Y-EBlSMyJHc/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/qTbYOya9osA/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/FYGvDtdjRUw/7338c5efde9aa95ea7-52273081.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/nfzG-NR55_k/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/CvELEp1AbZs/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/Y651hfWC9dg/7338c5efde9aa95ea7-52273077.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/ulh6Ns34vBM/7338c5efde9aa95ea7-52273075.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( [44521770] => Array ( [name] => attiecibas [domain_id] => 0 [title] => Attiecības ) [49688115] => Array ( [name] => delfi-plus [domain_id] => 0 [title] => DELFI plus ) [45346466] => Array ( [name] => lasamgabali [domain_id] => 0 [title] => Lasāmgabali ) [45699076] => Array ( [name] => lauliba-0 [domain_id] => 0 [title] => Laulība ) [45489866] => Array ( [name] => milestiba-0 [domain_id] => 0 [title] => Mīlestība ) [40608257] => Array ( [name] => sekss [domain_id] => 0 [title] => Sekss ) ) )