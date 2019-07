Pirmajā randiņā par to nerunāt. Pieredzes stāsti un ieteikumi

Iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem un sākot veidot svaigas attiecības, ikviens no mums vēlas atstāt to labāko iespaidu. Nereti sanāk aizrauties un, stāstot par saviem sasniegumiem, sākam izskatīties pēc iedomīgiem lielībniekiem, bet, cenšoties būt atklāti, – pēc čīkstuļiem. Lai izvairītos no nepatīkama iespaida radīšanas pirmajā randiņā, piedāvājam iepazīties ar vairākām lietām, ko neteikt uzreiz pēc iepazīšanās.

Protams, nekas nav akmenī kalts, un reizēm tieši tēmas, par ko iesaka nerunāt attiecību sākumā, ir tās, kas var palīdzēt saprast, ka jums ir daudz kopīgu interešu un līdzīga pasaules izpratne. Tomēr, ja bailes un apjukums ņem virsroku un tu randiņā jūti satraukumu un neziņu par to, ko teikt, lūk vairāki "Bustle" attiecību ekspertu ieteikumi par lietām, ko labāk nepārrunāt.

