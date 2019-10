Pozas un ieteikumi mīlas priekiem aukstā laikā

Iestājoties gada aukstajiem mēnešiem, gaisa temperatūras krīt arvien zemāk, tādēļ gultā zem siltas segas gribas pavadīt pēc iespējas vairāk laika. Tāpat šķiet, jo vairāk apģērba kārtu, jo labāk. Taču, neskatoties uz to, ka ar visādiem paņēmieniem cenšamies izvairīties no aukstuma, vislabākais veids, kā sasildīties, ir mīlas prieki.

Mīlēšanās noteikti liks sirdij pukstēt straujāk un asinīm kūsāt, taču līdz tai vēl ir jānonāk. Aukstums nebūt neaicina atbrīvoties no siltajām zeķēm vai biezā džempera, tāpat gribas segu ņemt līdzi visās dienas gaitās, kas nebūt neatvieglo nodošanos mīlas priekiem, jo šķiet – atbrīvošanās no apģērba un visa cita, kas palīdz uzturēt siltumu, nositīs vēlmi ļauties baudas mirklim. Lai tu un tavs partneris nepadotos aukstumam un neaizmirstu par mīlēšanos, iedvesmojoties no portāliem ''Bustle'', ''Health'' un ''Women's Health'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem un ieguvumiem mīlas priekiem aukstā laikā.

Ieteikumi un ieguvumi

Iespējams, varētu šķist, ka seksam gada aukstākajos mēnešos īsti nav jāsagatavojas, tomēr zemās temperatūras ne tikai aicina saģērbties siltāk, bet arī ietekmē mūsu libido. Pirmais, par ko aicina padomāt eksperti, ir dienas gaisma. Gribot negribot katra diena paliek arvien tumšāka, un debesis lielākoties ir nomākušās, kas pazemina mūsu libido. Lai gan visticamāk tu un tavs mīļotais nevēlaties tikt novēroti no kaimiņu loga, tomēr aizskaru atvēršana un ierobežotās gaismas ielaišana telpā var nākt tikai par labu.

Jau minēts, ka aukstajā laikā vilinošas ir vairākas apģērba kārtas, lai kļūtu siltāk, taču pidžamas bikses, vilnas zeķes un adīts džemperis gluži neizklausās pēc seksīgākā guļamistabas apģērba. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tev līdz pavasarim jāaizmirst par seksīgo gultas veļu – to vari vilkt zem siltāka apģērba un, to novelkot, pārsteigt mīļoto.

Vēl viens lielisks veids, kā kopīgi sasildīties, būs karsta vanna. Karstais ūdens ne tikai sasildīs, bet arī relaksēs. Kopīgu vannošanos varat arī pārvērst par priekšspēli – izmantojiet vannas bumbu, kas mitrinās un mīkstinās jūsu ādu, un viens otru nomazgājiet, kas būs ļoti intīms process un pavisam noteikti liks asinīm kūsāt.

Runājot par aukstā laika seksa priekšrocībām, jāatminas silto mēnešu mīlas prieki. Karstajās vasaras dienās varbūt ar seksu negribējās nodarboties ilgstoši, jo augsto temperatūru dēļ ātri izkalst mute, aptrūkstas elpa un to visu pavada liela svīšana, kas visticamāk daļai mīlnieku nepavisam neliekas pievilcīga. Taču aukstajos mēnešos, kad nemitīgi prasās vairāk siltuma, sekss ir labākais variants, kā kopīgi sasildīties. Šajā laikā nav jāraizējas par intensīvu svīšanu vai ātru elpas trūkumu – ļoti iespējams aukstums palīdzēs mīlēšanās procesu paildzināt.

Kopā ar auksto laiku ir ieradušās arī dažādas vīrusslimības, un kā izrādās mīlas prieki var palīdzēt cīņā pret vīrusiem. Ir pētījumi, kas rāda – regulārs sekss palielina antivielu ražošanu, kuras spēlē lielu lomu imunitātes stiprināšanās. No kā izriet, ka gada aukstajos mēnešos, kad mūsu imūnsistēma ir vājāka, mīlēšanās veselībai nāks tikai par labu.

Foto: Shutterstock

Piemērotākās pozas mīlas priekiem zem segas

Iestājoties rudenim un gaisa temperatūrām teju katru dienu krītot arvien zemākām, katru rītu pamest gultu kļūst arvien grūtāk, jo zem segas taču ir vissiltāk. Šī iemesla dēļ ir labi zināt, kādas ir piemērotākās pozas seksam zem segas, lai – kamēr guļamistabā kļūst karsti, aukstums nepazudinātu vēlmi mīlēties.

Guļošais sunītis. Ir mīlnieki, kuriem sunīša poza izraisa diskomfortu vai sāpēs, piemēram, roku locītavās vai ceļos. Taču aukstā laikā, lai mīlas priekus varētu izbaudīt zem segas, ar partneri vari izmēģināt guļošo sunīšu pozu. Dāma apguļas uz vēdera, zem kura ir nolikti pāris spilveni, un nedaudz atbalstās uz elkoņiem, it kā darītu planka vingrinājumu. Bet partneris, kā jau sunīšu pozā pieņemts, ir mīļotajai aiz muguras.

Karotītes poza. Šī poza pavisam noteikti ir visvienkāršākā un atbilstošākā mīlas priekiem zem segas. Dāma guļ uz sāna, un partneris piespiežas tās mugurai. Šajā pozā siltumu palīdzēs saglabāt ne tikai sega, bet arī otra ķermeņa siltums.

Misionārs. Šķiet, bieži vien, izdzirdot vārdus ''misionāra poza'', daudzi šādu mīlēšanos sāk nopelt, taču seksam aukstā laikā tā ir nepietiekami novērtēta. Šī poza ļauj jums būt intīmākiem, jo tās laikā iespējams piespiesties viens otram tuvu klāt, apmainoties ar ķermeņa siltumu. Lai jūs būtu simtprocentīgi droši, ka sega šādas mīlēšanās laikā nenošļūks, tu, guļot uz muguras, vari ar rokām piespiest segas malas pie gultas.

Kovbojmeitene. Lai gan šajā pozā ierasti sieviete ir sēdus uz vīrieša, lai aukstajā laikā sega nekļūtu par apgrūtinājumu, bet pildītu savu sildīšanas funkciju, dāma (līdzīgi kā misionāru pozā vīrietis) var piekļauties ciešāk savam partnerim. Arī šāda mīlēšanās skūpstu un skatienu apmaiņas dēļ ir intīmāka.