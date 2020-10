Saistības – ļaunais bubulis? Kāpēc cilvēki baidās no nopietnām attiecībām

Iedomājies scenāriju – jau kādu laiku satiecies ar jaunu sirdsāķīti, dodies uz lieliskiem randiņiem, pēc kuriem vēderā dejo tūkstošiem tauriņu. Sarunas ir brīnišķīgas, viņš – vēl labāks, un liekas, ka beidzot ir atrasts tas īstais un vienīgais, līdz viņš pēkšņi paziņo, ka nevēlas nopietnas attiecības, un sirds jau atkal salūst simts šķembās. Izklausās pazīstami?

Doma par ilgtermiņa attiecībām nav piemērota visiem. Statistika liecina, ka laulību, vienu no lielākajām saistībām, ko pāris var uzņemties, pēdējās desmitgadēs noslēdz arvien mazāk cilvēku. Lai gan varētu domāt, ka statistika vēl neko nenozīmē, tā atspoguļo kādu nopietnāku problēmu – daudzi cilvēki baidās no saistībām.

Kas cilvēkiem liek baidīties no attiecībām ar tikai vienu cilvēku? Iedvesmojoties no "Insider", esam apkopojuši potenciālus iemeslus, kāpēc saistības daudziem ir gluži kā šausminošs bubulis.

Domas par to, vai neatnāks kāds labāks

Neizlēmība mūsdienu sabiedrībā ir bieži sastopama parādība. Kad ir tik plaša izvēle, kā lai nolemj par labu vienam vai otram variantam? Tas, protams, parādās arī attiecībās. Dažiem cilvēkiem ir grūtības veidot attiecības, jo viņi baidās, ka tādējādi pazaudēs iespēju atrast kādu labāku partneri. "Cilvēki, kuriem ir labs partneris un viss ir kārtībā, var nevēlēties uzņemties atbildību, jo viņi prāto, vai kaut kur neklejo vēl kāds piemērotāks partneris," skaidro attiecību eksperte Aprīla Masini. "Viņi uzskata, ka saistības ar savu otro pusīti ierobežos viņu izredzes iepazīties ar kādu vēl labāku, ko viņi vēl nav satikuši."

Dažus cilvēkus atgrūž bailes no neizdošanās

Ir cilvēki, kuri, baidoties no neveiksmēm attiecībās, izvairās veidot jebkādas saistības. Masini pauž viedokli, ka cilvēki ar šādu domāšanu nav gatavi nekādos apstākļos veidot nopietnas attiecības, jo, viņuprāt, šāda apņemšanās novedīs pie neveiksmes. "Pat ja viņi ar kādu randiņo jau gadiem ilgi, turklāt viss ir labi, viņi domā, ka oficiālu saistību uzņemšanās novedīs līdz katastofrai," teic Masini.

Nevēlēšanās atsacīties no dzīves vienatnē

Kad esi bez attiecībām, bārā vari sarunāties ar visiem, ko ieraugi, "Tinder" lietotnē vari lūkot potenciālos sirdsāķīšus bez jebkādas prātošanas un darīt itin visu, ko sirds vēlas. Ja esi nopietnās attiecībās, tas ne vienmēr ir iespējams. Dažiem cilvēkiem ir grūtības atteikties no šāda dzīvesveida, tādējādi liekot izvairīties no saistībām. "Ir cilvēki, kuri dod priekšroku vienas nakts sakaru brīvībai. Viņi priecājas, ka viņiem nav jābūt kādam blakus brīžos, kad otrs to lūdz. Saistības nozīmē šāda dzīvesveida beigas, tāpēc viņi izvairās veidot kaut ko nopietnu," stāsta Masini.

Arī draugu spiediens var ietekmēt

Cilvēki mēdz atdarināt tos, ar kuriem viņi pavada visvairāk laika. Ja lielākā daļa tavu tuvāko draugu ir bez attiecībām, iespējams, arī tu izvairīsies no attiecību veidošanas. "Tiem, kas ir ļoti saistīti ar saviem draugiem, visticamāk, cenšas ievērot konkrētās grupas morāli un tās noteikumus," skaidro Masini. "Ja grupas mērķis ir būt vientuļiem, bez attiecībām, tad tās dalībnieki droši vien sauc sarauc pieri par veiksmīgiem pāriem, un tas šīs grupas dalībniekiem var radīt bailes no saistībām."

Sliktas attiecības – priekšnoteikums bailēm no saistībām

Ja attiecībās kaut kas noiet greizi, varētu būt grūtības tikt tam pāri. Ja kādreiz esi piedzīvojusi kaut ko līdzīgu, noteikti zini, ka vismaz uz brīdi rodas vēlme būt vienai. Neveiksmes mīlestībā var būt pietiekams iemesls, lai veidotos bailes no sāpēm nākotnē. "Ideja par uzticību šādai personai var šķist kā ciešanas," stāsta Masini. "Turklāt, ja pastāvīgi sanāk izvēlēties sliktus partnerus, vēlme veidot nopietnas attiecības krietni samazinās."

Bailes no pamešanas – arī būtisks faktors

"Šādas bailes var kļūt tik lielas, ka cilvēks apzināti sāk izvairīties no saistībām, jo baidās, ka attiecības būs ļoti labas, un tāpēc, kad partneris pārtrauks attiecības, būs nepanesami sāpīgi," piebilst Masini.

Piedzīvojot šķiršanos, zaudē ticību laulībai

Masini norāda, ka šķiršanās daudziem var sagraut visu uztveri par dzīvi. Viņa teic, ka cilvēki, kuri pēc tam atgriežas randiņu pasaulē, bieži baidās no saistībām, jo uztraucas, ka tās novedīs pie vēl vienas šķiršanās. "Daudzi, kuri piedzīvo nežēlīgas un ilgas šķiršanās, bērnu dalīšanu vai citas grūtības, baidās no jaunām attiecībām, jo iepriekšējās beidzās tik slikti," uzsver Masini.

Nevēlēšanās zaudēt brīvību

Cilvēku tipi, kuri neatkarību vērtē augstāk par jebko, baidās pilnībā nodoties kādam citam, stāsta Masini. "Daudzi cilvēki nevēlas atskaitīties citiem. Viņi vēlas doties ceļojumus, kad vien ienāk prātā, doties vakariņot trijos naktī, nesaklāt gultu un atstāt traukus izlietnē, ja uznāk slinkums. Skaidrs, ka nopietnas attiecības var kaut kādā mērā mazināt iespēju darīt pilnīgi jebko, kas pašam ienāk prātā."