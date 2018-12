Salceviča par šķiršanos: es sapratu, ka tā dzīvot vairs nevēlos

Šķiršanās ir smags un sarežģīts lēmums, ko pieņemt apgrūtina ļoti daudzi apstākļi. Vientulība un materiāla atkarība ir tikai daži no tiem. Par to, kas ļāva saņemt drosmi un pieņemt grūto lēmumu, raidījumā "Starp mums runājot" atklāj stiliste un dizainere Indra Salceviča.

"Protams, ka sievietei negribas būt vienai," par to, kāpēc daļa sieviešu paliek attiecībās, kurās nav līdz galam laimīgas, prāto Salceviča. "Ļoti daudzas baidās šķirties, jo viņas ir varbūt finansiāli atkarīgas no partneriem, ir jautājums par dzīvesveidu. Ir grūti nokāpt no tā "Lexus" un iekāpt, piemēram, tramvajā. Tie ir kardināli lēmumi, ir sevišķi tajā brīdī, kad tu tiešām esi atkarīga no tā vīrieša. Tāpēc daudzas nešķiras un pieļauj šīs krāpšanas un pašas pēc tam iet pie psihoterapeitiem vai aizraujas ar alkoholu."

Tomēr Salceviča uzsver – lielākā daļa sieviešu nešķiras, jo baidās no vientulības. Runājot par savu pieredzi šķiroties un bailēm no vientulības, viņa saka: "Es sapratu, ka es tā dzīvot negribu. It kā mums ir normālas, draudzīgas attiecības, bet es negribu. Es gribu citādākas attiecības savā ģimenē, es gribu citādāku dzīvi." Salceviča skaidro, ka tā nebija otra vaina, bet viņas pašas problēma, abi ar partneri bija auguši katrs savā virzienā.

"Tā bija mana problēma, ka es sapratu – es negribu tā dzīvot." Pāris izmēģināja dzīvot atsevišķi, bet tas nelīdzēja. Viņi sapratuši, ka attiecībās nav vienotu mērķu un vērtību. Salceviča sapratusi, ka viņa labprātāk dzīvo viena. Tā kā viņa bija finansiāli neatkarīga, šāda lēmuma pieņemšana bijusi nedaudz vienkāršāka. "Man jau sāka rasties dusmas par katru soli, ko viņš dara, viņš varēja vienkārši dzert kafiju un man jau "besis rāva" par to, kā viņš dzer to kafiju, jo vienkārši tas nebija vairs tavs cilvēks," viņa atklāj.