Sarežģītas attiecības ar partnera ģimeni. Kāpēc un kā to risināt

Iespējams, tu esi satikusi savu dzīves partneri, jūs dzīvojat kopā un jau esat runājušai gan par laulībām, gan bērniem. Tas izklausās skaisti, taču jāatceras, ka partneris visbiežāk nāk komplektā ar savu ģimeni, kurai arī ir liela nozīme viņa dzīvē. Ideālā gadījumā tava mīļotā vīrieša ģimene tevi pieņem un ciena, bet ir arī tādi gadījumi, kad nespējat rast kopīgu valodu.

Tava partnera vecāki savai atvasei zvana pārāk bieži un, jums ciemojoties, bez klauvēšanas iebrāžas viesu guļamistabā, kurā tobrīd esat divatā. Mīļotā ģimene pretēji tavai ir ļoti reliģioza, tāpēc nesaprot jūsu biežos pieskārienus vai mīlināšanos. Tu kādā jautājumā nepiekrīti kādam partnera ģimenes loceklim, par ko saņem tūlītēju brāzienu. Šie ir tikai daži veidi, kā iespējams nesatikt ar dzīvesbiedra tuviniekiem.

Iespējams, tie šķiet ļoti specifiski un neatbilst tavam gadījumam, taču filozofijas doktore un attiecību terapeite no Ņujorkas Megana Fleminga portālā "Health" skaidro, ka tas nav nekas neierasts, ja attiecības ar partnera ģimeni ir sava veida izaicinājums. Tas tāpēc, ka mums katram ir savas iedomas par to, kādai jābūt perfektai ģimenes dzīvei, un mēs klusībā ceram, ka mūsu ideālu atbalstīs arī partnera ģimene, bet dažādu iemeslu dēļ tā ne vienmēr notiek.

Ja arī tev ir sarežģījumi ar partnera tuviniekiem, lasi tālāk un uzzini dažus no iemesliem, kāpēc tā varētu būt, un to iespējamos risinājumus.