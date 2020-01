Satikties ar īsāku vīrieti: ievērību izpelnās fotogrāfija, kas norāda uz augumu atšķirībām

Augums nenosaka cilvēka raksturu. Vienalga, vai viņš ir 2,20 vai 1,60 metru garš – garāks augums viņu nepadara par labāku cilvēku. Neskatoties uz to, aizvien valda stereotipi, kuru dēļ sievietes nevēlas veidot attiecības ar augumā īsākiem vīriešiem, kamēr kungi garāku dāmu sabiedrībā jūtas neērti. Šo jautājumu savā "Twitter" kontā "pacēlusi" Liza Adamsa, kuras publicētajai fotogrāfijai komentāros pievienojušies vēl daudzi citi mikroblogošanas vietnes lietotāji.

Fotogrāfijas aprakstā Adamsa norādījusi, ka ir laimīgi precējusies ar savu "karali", kura augums ir 1,65 metri, kamēr daudzas citas sievietes ar šāda auguma vīriešiem nesatiekas. Viņas labāk veido attiecības ar vīrieti, kura augums ir ap 1,90 metriem, taču brīnās, ka apkārt ir tikai kungi, kuru lasīšanas prasmes atbilst 7. klases skolnieka līmenim. Lai gan visus cilvēkus vienā maisā likt nevar, sievietes ierakstam atsaukušies daudzi cilvēki, kuru attiecībās cilvēka garums nav bijis noteicošais.

Skaidrības labad gan jāpiebilst, ka fotogrāfijā sievietei kājās ir augstpapēžu kurpes, taču tas nemaina faktu, ka viņas sirdsdrauga augums nekvalificējas "garo" kategorijā. Tāpat komentāros tiek minēts, ka vīrietis arī reālajā dzīvē ir nedaudz īsāks par viņu.

Happily married to my 5’5” king for 8 years while y’all are getting ghosted by 6’2” alcoholics with 7th grade reading levels but go off about how you only date tall men I guess pic.twitter.com/WzUL7ywk8F — Lizz Adams (@Lizz) December 13, 2019

Lai gan ieraksts saņēmis daudz pozitīvu atsauksmju, netrūka arī cilvēku, kas jutās aizskarti par viņas izteikumu, kas attiecināti uz augumā gariem vīriešiem. Portālam "Bored Panda" viņa sacījusi – kā komiķe, bieži vien izmanto hiperbolizāciju, taču daudzi to uztvēruši ļoti nopietni. Savā oriģinālajā ierakstā viņa gara auguma cilvēkiem "piedēvējusi" alkoholismu, par ko pēcāk atvainojusies. Adamsa norādījusi, ka šī ir nopietna problēma, ar kuru ikdienā cīnās daudzi cilvēki, bet ieraksts tika uzrakstīts vieglprātīgi, nepadomājot par sekām. Viņas galvenā ideja bija vērst uzmanību tam, ka cilvēka garums nav noteicošais, un, ignorējot īsa auguma vīriešus, var palaist garām savu lielo dzīves mīlestību.

Šobrīd ieraksts saņēmis 190 tūkstošus "patīk", ar to dalījušies aptuveno 27 tūkstoši lietotāju, kā arī pie tā atstāti vairāki tūkstoši komentāru. Tur cilvēki publicējuši bildes no savas ikdienas, norādot, ka viņu laimīgajās attiecībās sieviete ir augumā garāka un tas nebūt nav šķērslis lielai laimei. Savos stāstos dalījušās gan dāmas, gan kungi, gan arī bērni, kas publiskai apskatei izlikuši savu vecāku fotogrāfijas.

Ain’t nobody hotter than my 5’3” husband pic.twitter.com/ei46pRQ4ob — Whitney ✌🏼 (@whitalynn_xo) December 14, 2019

My husband is standing on his tip toes in this picture! pic.twitter.com/dwwykSrO6i — Alison More (@AllieMore) December 14, 2019

24 years together, 3 kids and a dog. 5’10 vs 5’6 and still so in love 😍 pic.twitter.com/a4qWuoQNX5 — Mafedelori (@Mafedelori) December 14, 2019

Relatable! He’s about 5 inches shorter and we recently got married. I never thought I’d be married to a shorter guy, but here we are, killin it 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/slHuIRiFFO — Emmalee ✌🏼 (@EmmaleeAlese) December 14, 2019

5'2" here. My wife is taller, and loves me incredibly much. She the best. pic.twitter.com/VY5g29ZuhJ — Coffee Licker ☧ (@triceraranger) December 14, 2019



Tāpat pie fotogrāfijām uzsvērts arī prātā izsapņotais "auguma garuma ideāls", taču tas kļuvis mazsvarīgs, satiekot cilvēku, kurš liek tauriņiem vēderā dejot. Ievietotas arī bildes ar humora devu, kurā redzami divi smieklos izplūduši cilvēki, bet apraksts vēsta: "Mans vīrs stāv uz pirkstgaliem!" Taču komentāru sadaļā iespējams lasīt arī prieka un atvieglojuma ierakstus no īsa auguma vīriešiem, ka viņiem vēl tomēr ir cerība uz laimīgām attiecībām.

Portālam "Bored Panda" Adamsa sacījusi, ka, viņasprāt, vīrieši jūtas nedroši augumā garāku sieviešu kompānijā (arī tad, ja sieviete ir garāka, tikai uzvelkot augstpapēžu kurpes), jo baidās no apkārtējo cilvēku reakcijas. Viņa ikvienam iesaka sākumā iepazīt cilvēku tuvāk un saprast, vai viņš simpatizē, un neļaut auguma atšķirībām sev laupīt laimi.