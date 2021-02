Sava taisnība pāri visam. Kļūdas, kas neizbēgami sabotē attiecības

Sarežģītas attiecības nereti šķiet unikāli sāpīgas. Bet, lai arī patiesi nelaimīgi pāri grib ticēt, ka viņu gadījums ir īpaši sarežģīts un pilnībā atšķiras no citu pāru sarežģījumiem, patiesībā lielākā daļa nelaimīgu pāru ir nelaimīgi līdzīgos veidos. Jo veidi, kā mēs cenšamies pasargāt sevi no sāpēm, vainas apziņas vai apkaunojuma, nemaz tik ļoti no cilvēka uz cilvēku neatšķiras.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lūk, psihoterapeites Tonjas Lesteres apkopotie veidi, kā tu vai tavs partneris, iespējams, kaitē vai pat sabotē jūsu attiecības, un iespējami risinājumi, kurus apkopojis portāls ''Psychology Today''.

Vairāk vēlies pierādīt taisnību, nekā būt laimīga



Neapšaubāmi, cilvēks mīl brīžus, kad viņam ir taisnība. Kad esam nomākti, vēlamies apkopot pierādījumus, parādīt, ka pāri darījums atkārtojas ne vienu reizi vien, un pierādīt, ka mums ir taisnība, bet partnerim nav. Patiesība ir tāda, ka gadījumi, kur konkrētā situācijā ir tikai viena taisnība, ir ļoti reti. Katrās attiecībās ir divas subjektīvas taisnības – tava un partnera. Nepārtraukti savu taisnību vērtējot augstāk nekā otra, attiecībās nav iespējams iegūt tādu tuvību un uzticību, kādu vēlaties. Tā vietā, lai dotos uzbrukumā, pastāsti partnerim, kā jūties, kas, tavuprāt, dotajā situācijā notiek un kas tev ir nepieciešams. Tad ļauj to darīt arī savam partnerim.