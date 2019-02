Sekss žēluma vai pieklājības dēļ – reizes, kad gultas priekiem labāk nenodoties

Iemesli, kuru dēļ cilvēki ļaujas intīmai tuvībai, var būt dažādi. Vieni vēlas sasniegt orgasmu, citi radīt pēcnācējus, bet citi vēl vairāk satuvināties ar savu partneri. Patiesībā iemeslu dažādība varētu būt neizmērojama. Padomā pati par visām reizēm, kad esi nodarbojusies ar seksu un cik atšķirīga bijusi tava motivācija to darīt. Reizēm, iespējams, pat par to neesi aizdomājusies, jo viss it kā noticis pats no sevis. Bet, vai tev ir gadījies, ka to dari tāpēc, ka šķiet, ka tas jādara, nevis tāpēc, ka patiešām to vēlies?