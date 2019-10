Sešas komunikācijas prasmes, kas palīdzēs izvairīties no strīdiem attiecībās

Attiecības ir pielāgošanās spēle, kurā ne vienmēr viss iet kā pa diedziņu. Bieži vien vēlamies, lai partneris ir vēl iejūtīgāks, izpalīdzīgāks un uzmanīgāks, taču problēmas rodas brīžos, kad otram par to jāpavēsta. Lai tās nepāraugtu pamatīgos strīdos, "Psychology Today" eksperti norādījuši, ka nepieciešamas sešas komunikācijas prasmes, kas var manāmi uzlabot situāciju.

Kā skaidro psiholoģe Melānija Grīnberga, lai saprastu, kāpēc vieniem attiecībās ir daudz vieglāk komunicēt un izrunāt to, kas, viņaprāt, ir maināms, bet citi jau pie pirmā teikuma otrā ir raisījuši tik daudz dusmu, ka partneris gatavs plēst šķīvjus, jāatgriežas bērnībā. Viņa uzsver, ka nereti ģimenēs bērniem netiek iemācīts, ko nozīmē veselīga komunikācija, tāpēc konflikti netiek konstruktīvi risināti. Kamēr vienas ģimenes problēmas aprok starp citiem ikdienas darbiem, citas to risināšanu aizvada augstos toņos, taču fakts ir neizbēgams – kāds komunikācijas stils redzēts bērnībā, tāds tiks pielietots arī pieaugušā vecumā. Mēs uzskatām, ka šie stili ir pilnībā normāli, un biegu galā jūtamies dusmīgi un noskumuši, ja rezultāts ir negatīvs, teic Grīnberga.

Sadzirdēts, uzklausīts un saprasts cilvēks var būt arī laimīgs partneris, kas ir viens no galvenajiem pamatnoteikumiem saticīgai ilgtermiņa kopdzīvei. Pāriem ir nepieciešams attīstīt komunikācijas prasmes, kā arī pielietot konkrētas stratēģijas, kas palīdzēs izvairīties no strīdiem. Lūk, dažas no tām!