Seši iemesli, kāpēc vīrieši baidās uzsākt nopietnas attiecības

Ir cilvēki, kuru gatavi nopietnas attiecības uzsāk jau tūlīt pēc iepazīšanās, kamēr citi no šī vārdu salikuma bēg kā no uguns. Iedvesmojoties no "Psychology Today", apskatīsim plašāk, kāpēc ir vīrieši, kuri baidās veidot nopietnas ilgtermiņa attiecības. Daļa iemeslu meklējami bērnības pārdzīvojumos un iepriekšējo attiecību pieredzēs, kas atstājušas dziļas un sāpīgas rētas.