Seši ieteikumi, kā runāt ar partneri par savām vēlmēm guļamistabā

Mēs visi jau zinām, ka lieliska komunikācija ir visu veselīgu attiecību un seksuālās dzīves apmierinātības atslēga, taču to bieži vien ir vieglāk apgalvot nekā izdarīt, it īpaši, ja runa ir par ar seksu saistītiem jautājumiem. Jā, ikviens vēlas būt atvērts un svinēt to, ko izbaudām seksuāli, bet, kad sākam ņemt vērā partnera jūtas, viss kļūst sarežģītāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pat tad, ja tev un partnerim ir ļoti godīgas un sarunām atvērtas attiecības, jaunu seksuālo fantāziju un vēlmju celšana saulītē var būt sarežģīta. Tas tāpēc, ka uztraucamies – partneris mūsu ieteikumus uztvers kā kritiku. ''Sievietēm bieži vien ir grūti pateikt to, ko viņas gultā vēlas, dažādu iemeslu dēļ,'' portālā ''Women's Health'' skaidro attiecību terapeite Eimija Hartšteina. ''Viens no iemesliem ir – sociālā spiediena rezultātā sievietes izjūt kaunu par savu seksualitāti. Sabiedrībā sievietes saņem ļoti pretrunīgus uzskatus par seksu, kur viens no tiem ir – ja tu esi seksuāli aktīva un meklē baudu, tu esi vaļīga. Tas pavisam dabiski liek sievietei savas vēlmes paturēt sevī, jo to izteikšana skaļi liekas nepareiza. Tāpat dāmām var būt grūtības saprast, kas viņām gultā patīk, un pēcāk to atklāt savam partnerim tiešā veidā.''

Runāšana par seksu, it īpaši, ja pie šādām sarunām neesi pieradusi, var radīt diskomfortu, bailes, arī jau pieminēto kaunu. Bet, kamēr tu paliec laipna un pārdomāta savā domu un vēlmju formulējumā, nav pamata tam, lai sarunas par seksu ar tavu mīļoto būtu problemātiskas. Jūs abi vēlaties, lai jūsu seksuālā dzīve būtu pilnvērtīga un piepildīta, tāpēc ir pēdējais laiks sākt sarunas. Turpinājumā daži ieteikumi, kā šādas sarunas vest, neaizskarot partnera jūtas.

Atceries – sekss ir domāts, lai arī tu justos labi

Vispirms jāatceras, ka tava seksuālā dzīve nav domāta tam, lai tu iepriecinātu tikai savu partneri, bet gan lai labsajūtu sajustu arī pati. Hartšteina norāda – sievietēm var būt uzskats, ka vīrietis gultā ir galvenais, tāpēc pati var atļauties būt pasīva. Jāpiebilst gan, ka šāds uzskats radies socializācijas un patriarhālās kultūras iespaidā. ''Seksam jābūt kaut kam, kurā tu piedalies un kas tev liek justies labi. Un tikai tu zini, kas tas ir,'' uzsver Hartšteina. Ik pa laikam atgādini sev, ka tu esi pelnījusi justies lieliski un arī tavs partneris vēlas, lai tu tā justos, neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav to pateicis skaļi.

Izvēlies sarunas toni

Liela nozīme tam, kā partneris tev atbildēs, ir tam, kā tu ar viņu par savām vēlmēm runā. ''Labākais veids, kā pateikt partnerim, ko tu vēlies gultā, ir būt tiešai, bet arī glaimojošai un laipnai,'' paskaidro Hartšteina. Šādu sarunu vislabāk nevest tūliņ pēc seksa, jo tad, iespējams, tavs partneris var justies īpaši neaizsargāts. Tāpat apdomā, vai šo tematu vari jūsu sarunās iestarpināt organiski, nevis kā atsevišķu, ne ar ko nesaistītu tematu, jo tas var radīt uzbrukuma sajūtu.

Izsakies skaidri

Ja tu esi nolēmusi par to ar mīļoto runāt, nav iemesla šim tematam pieķerties aplinkus vai neskaidri. Arī tavs partneris novērtēs, ka izsakies tieši un skaidri. Tu pati, visticamāk, jutīsies labāk bez garām ievada runām partnerim norādot, ka vēlies, lai viņš gultā tevi glāsta maigāk vai izdara kādas asākas un spēcīgākas kustības. Bez iespējas pārprast tevis teikto, visticamāk, mīļotais ieklausīsies tavās vēlmēs un nākamreiz tās arī realizēs.

Šādas sarunas pārvērt priekšspēlē

Ja doma vien par to, ka tev ar partneri būs jārunā par seksu, liek tev sarkt, neuztraucies. Tas ir pavisam normāli, un jo vairāk abi par to runāsiet, jo vieglāk tas kļūs. Un, kad būsiet pie šādām sarunām pieraduši, tās kļūs arvien vērtīgākas. Viens no veidiem, kā varat šādas sarunas sākt padarīt par normu, ir sekstings – īsziņās partnerim atklāj savas vēlmes, fantāzijas u. tml. Tas var būt lielisks veids, kā uzzināt arī partnera domas un vēlmes, kā arī tā var būt aizraujoša priekšspēle.

Vairāk par sekstingu vari uzzināt šajā rakstā.

''Iecukuro'' sarunas par seksu

Foto: Shutterstock

Cilvēki ir dažādi, un arī nereti tie, kurus šķietami pazīstam vislabāk, var tikt aizvainoti mums neiedomājamākajos veidos. Ja tev ir kaut mazākās aizdomas, ka tavs partneris varētu ierosinājumu runāt par vēlmēm gultā uztvert jutīgi, iestarpini sarunā to, kas tev jau patīk jūsu mīlas priekos, iesaka Hartšteina. ''Pastāsti savam partnerim, ka tev patīk tas, kā viņš dara X un Y, bet būtu lieliski, ja viņš arī varētu izmēģināt Z.'' Eksperte iesaka arī sviestmaizes taktiku – sāc ar kādu komplimentu, tad iestarpini to, ko vēlies pamēģināt, un nobeidz sakāmo ar vēl kādu atzinību par partnera sniegumu gultā. Tas ir lielisks veids, kā atklāti sarunāties par savu seksuālo dzīvi, nevis justies kritizētam.

Jautā, kas viņam ir vajadzīgs

Cits labs atzars sarunām par savām vēlmēm gultā, ir partnera iztaujāšana par to, ko viņš vēlētos vai kas viņam ir nepieciešams, lai vēl vairāk izbaudītu jūsu mīlēšanos. Izsakot ierosinājumus un uzdodot jautājumus, tā jau kļūst par abpusēji vērtīgu un arī izdevīgu sarunu. Kā arī, ja mīļotais spēs izdomāt to, ko viņš vēlētos izmēģināt, tavi ierosinājumi vairs tik ļoti neliksies kā zīme par apmierinātības trūkumu, bet drīzāk būs kā abpusēja ''apetīte'' izpētīt un izzināt vairāk.