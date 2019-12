Seši neērti jautājumi par seksu, ko kautrējamies uzdot

Mīlas rotaļas ir viena no darbībām, ko varētu uzskatīt par instinktīvu, proti, daba ir iekārtota tā, ka ikvienam pašam vajadzētu saprast, kā tad tikt pie pēcnācējiem. Tomēr cilvēkiem sekss bieži nozīmē daudz vairāk un ar to nereti saistās ļoti daudzas nedrošības un bailes. Turklāt plaši pieejamā informācija un apraksti par to, kādam jābūt seksam un kāds tas ir citiem, situāciju nebūt neatvieglo. Un nav nekāds pārsteigums, ja kautrējamies pajautāt kaut ko nezināmu par seksu – nereti rodas iespaids, ka citi par to zina visu.

Tomēr tā nebūt nav. Ikvienam cilvēkam seksuālā dzīve raisa jautājumus un laiku pa laikam sagādā problēmas. Vai es esmu pietiekami labs vai laba? Vai mana vēlme pēc seksa nav pārspīlēta? Kurš vainīgs, ja vīrieša lepnums nereaģē tā, kā vēlas viņš vai sirdsdāma? Tie ir tikai daži no jautājumiem, ko daudzi gribētu uzzināt, bet kautrējas pajautāt.

Iedvesmojoties no "Psychology Today", "Healthline" un "Elite Daily", meklējām atbildes uz sešiem neērtiem jautājumiem par seksu.

Cik ilgs laiks nepieciešams orgasma sasniegšanai?

Nav viena noteikta laika, kurā cilvēks sasniedz orgasmu. Vieniem nepieciešamas 20-30 minūtes, kamēr citi baudas virsotnes sasniegs vien dažu sekunžu laikā. Jā, pastāv medikamenti un tehnikas, kas palīdz palēnināt vai paātrināt orgasma sasniegšanu, bet, veidojot attiecības, ir būtiski, lai arī šajā jautājumā būtu saskaņa. Attiecību sākumā partneri parasti cenšas viens otram izpatikt un pielāgoties, bet pēc laika nesaskaņa šai jomā var radīt arvien vairāk un vairāk problēmu. Tāpat jāņem vērā, ka cilvēka spēju sasniegt orgasmu ietekmē arī veselība, emocionālais stāvoklis un izmaiņas ar ķermeni, kas novērojamas, kļūstot vecākiem.