Sīkums, bet patīkami: pieci vienkārši žesti, kas iepriecinās mīļoto

Starp gludināmo drēbju kalniem, bērnu skološanu, darba uzdevumu veikšanu un vēl citiem pienākumiem ir pavisam viegli pazaudēt attiecībās tik nepieciešamo romantiku. Lai dzīvotu "ilgi un laimīgi", pa laikam nepieciešams iepriecināt savu sirdsdraugu ar kādu patīkamu žestu un parādīt, ka aizvien rūpējies par jūsu attiecībām.

Atvieglo otram ikdienu

Iemesli stresam var būt ļoti dažādi, taču viens no tiem ir nesakārtotība apkārtējā vidē. Atvieglo partnerim dzīvi, sakārtojot kādas lietas, kuras viņš ikdienā izmanto, piemēram, saliekot secībā kādas specifiskas grāmatas, izrevidējot virtuves skapīšu saturu vai iztīrot mašīnu. Patīkams žests būs arī bērnu aizvešana uz skolu vai uzņemšanās pagatavot vakariņas, lai otrs tikmēr var relaksēties vannā, palasīt grāmatu vai iziet pastaigā. Svarīgi sevis paveikto darbiņu mīļotajam pasniegt kā dāvanu, nevis kā veidu kādā tiek norādīts uz viņa nevīžību un nespēju visu izdarīt gana laicīgi un labi.

Aizbrauc pakaļ uz darbu

Jau iepriekš noorganizē visu tā, lai varētu partnerim aizbraukt pakaļ uz darbu – svarīgi, lai automašīna tajā dienā netiktu izkustināta no vietas un pēc darba nebūtu ieplānotas citas svarīgas nodarbes. Vienalga, vai tev ir privātais auto, pārvietojies kājām, brauc ar riteni vai sabiedrisko transportu – romantikas dzirksti attiecības piešķirs vienkāršs pārsteigums, kad sagaidi mīļoto pie darbavietas dienas noslēgumā. Dzīvesbiedrs novērtēs tavu centību un pūles, kas pieliktas, lai skaisti tērpusies varētu būt kopā ar viņu. Tālākais plāns var būt ļoti individuāls, taču ieteicams pa ceļam uz mājām apmeklēt kādu vietu, kurā varēsiet nesteidzīgi parunāt un veltīt laiku tikai viens otram.

Atstāj gardumus un zīmītes

Ar kādu garšīgu našķi otru vari iepriecināt ne tikai Valentīndienās vai svētkos, bet arī ikdienā. Saliec kastītē partnera mīļākos cepumus, konfektes vai kādu veselīgu gardumu, kas viņam dikti iet pie sirds, un atstāj uz galda vai ieliec somā. Iespējams, tas ir pavisam neliels sīkums, taču grūtās dienās ar to pietiks, lai liktu savam mīļotajam justies labāk.

Ja no rītiem dodies ārā no mājas pirms dzīvesbiedra, vari atstāt uz spilvena vai ledusskapja kādu uzmundrinošu ziņu. Šis žests nodrošinās to, ka viens ar otru domās būsiet kopā arī tad, kad fiziski tas nebūs iespējams.

Rūpējies par otra veselību

Ja zini, ka partneris ikdienā ir tik aizņemts darbos, ka nereti nepietiek pat laika pusdienām, sagatavo viņam kaut ko ēdamu līdzņemšanai jau iepriekšējā vakarā. Cilvēkam ir svarīgi ikdienā dzert ūdeni, un visvieglāk to realizēt, ja somā visu laiku stāv kāda pudelīte, tāpēc noliec to pie durvīm vai kādā citā redzamā vietā, lai otrs varētu aši paķert. Tāpat mudini partneri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm – atceries norādīt, ka tas nav tikai izskata, bet gan pašsajūtas un veselības dēļ, kura tev patiesi rūp. Nereti cilvēkiem ir vajadzīgs tikai neliels grūdiens pareizajā virzienā, lai viņi būtu priecīgāki.

Meties atpakaļ laikā

Pirmajos randiņu mēnešos jūs viens otru labi iepazināt – uzzinājāt, kas patīk un nepatīk, garšo un nepavisam neiet pie sirds, biedē un liek skaļi smieties. Kad attiecības ieiet stabilās sliedēs un ar gadiem klāt nāk citi pienākumi, cilvēki sarod viens ar otru, bieži vien pieslīpējas un dzīvo mierīgu, saticīgu dzīvi. Lai ieprecinātu mīļoto un parādītu, ka jūs esat ne tikai cilvēki, kas dzīvo vienā mājoklī, bet arī patiesi viens pret otru lolojat spēcīgas jūtas, atgādini viņam tos laikus, kad iepazināties. Ja partnerim patika skatīties senās filmas, noorganizē kādu vakaru tikai tam. Ja bija kāda kafejnīca, uz kuru devāties, dodieties uz turieni un izbaudiet atmosfēru. Neskatoties uz to, ka jādzīvo un jāskatās uz priekšu, pakavēšanās skaistās atmiņās un to realizēšana no jauna patiesi var uzlabot savstarpējo saikni.

Šajā rakstā atradīsi ieteikumus atteicības dzirksts nosargāšanai.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.