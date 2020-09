Šķirties vai ne – tāds ir jautājums

Katrās attiecībās ir kāpumi un kritumi – tas ir pavisam normāli. Taču dažkārt kritumi ir tik smagi, ka nākas domāt, vai vispār ir vērts cīnīties par attiecībām. Šāda lēmuma pieņemšana noteikti nav viegls solis, turklāt vērā ir jāņem daudzi faktori.

Ja nākas prātot par to, vai vajadzētu šķirties ar savu partneri vai nē, visticamāk, kaut kas ir nogājis greizi. Protams, ir arī daudz cilvēku, kuri kādā attiecību posmā ir apsvēruši iespēju katrs iet savu ceļu, tad patiesi arī izšķīrušies, bet beigu beigās atkal sagājuši kopā. Dažiem pāriem šāds pārtraukums ir pats labākais, kas viņu attiecībās varēja notikt, taču visbiežāk šķiršanās pamatā ir kāds reāls iemesls.

Situācijā, kad piemeklē šādas domas, vispirms ir jāizprot, kas īsti nav kārtībā. Vai pastāv uzticēšanās problēmas? Vai jums ir atšķirīgi dzīves mērķi? Kad esi sašaurinājusi pamata problēmu, tev ir jāizspriež, vai tas ir jautājums, kuru ir vērts risināt.

Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "Cosmopolitan", esam apkopojuši dažādus scenārijus un skaidrojumus, kuros gadījumos attiecības patiesi būtu jāpārtrauc. Tomēr atceries, ka katras attiecības ir unikālas, un nav vienas īstās "receptes". Uzticies sev un dari to, kas liekas pareizi!

Tu domā par seksu ar citiem cilvēkiem

Šķiries, ja...

Tavas seksa fantāzijas neaprobežojas vien ar seksu. Tu nevari pavēlēt savām smadzenēm – ir pavisam normāli reizi pa reizei pasapņot. Ikviens piedzīvo domas par citiem cilvēkiem pat vislaimīgākajās attiecībās. Bet, ja pieķer sevi, iztēlojoties laimīgu dzīvi ar citu cilvēku, vai arī liekas, ka labprātāk nodarbotos ar seksu ar kādu citu, nevis savu partneri, tad, iespējams, esi jau attālinājusies no savām attiecībām.

Saglabā attiecības, ja...

Jums vienkārši ir nepieciešama atklāta saruna par jūsu seksuālo dzīvi. Dažkārt veselīgas, normālas fantāzijas par citu cilvēku ir tikai veids, kā smadzenes norāda, ka ir pienācis laiks nedaudz atsvaidzināt savas attiecības. Galu galā – ilgtermiņa attiecībās var iestāties rutīna, pat īsti to nemanot.

Tev šķiet, ka partneris ir pārāk uzmācīgs

Šķiries, ja...

Tavs partneris neļauj tev tikties ar draugiem. Lai kas arī tas būtu – manipulatīva taktika, ko parasti izmanto narcisi, vai arī vienkārši – pārmērīga pieķeršanās –, nekad nav normāli kontrolēt otru cilvēku, pat ja liekas, ka tas tiek darīts "mīlestības dēļ". Tev jājūtas pilnīgi brīvai dzīvot savu dzīvi, un kāds, kurš mēģina iejaukties vai traucēt, visticamāk, nav īstais tev.

Saglabā attiecības, ja...

Tev vienkārši ir stresa pilna nedēļa. Ja katrs paziņojums telefonā, ieskaitot arī mīļotā ziņas, sagādā tev trauksmi, iespējams, ka pārtraukums nepieciešams nevis tavās attiecībās, bet gan tavā grafikā. Pastāsti savam partnerim, ka tev ir mežonīga nedēļa, un šobrīd ir mazāk laika pievērsties komunikācijai. Viņam vajadzētu būt saprotošam un varbūt pat piedāvāt palīdzību dažos darbos.

Tev liekas, ka jūsu vēlmes un vajadzības itin nemaz nesakrīt

Šķiries, ja...

Parasti viens no pāra attiecībās ir vairāk iesaistījies. Tas ir normāli, ja kādā brīdī jūtas nedaudz noplok. Bet, ja nojaut, ka tavs partneris ir pārņemts ar tevi, savukārt tev par viņu ir diezgan vienalga, vai arī otrādāk, tad, iespējams, kaut kas jūsu starpā īsti nestrādā. Diemžēl tu nevari piespiest sevi gribēt kādu, pret kuru tev nav jūtu.

Saglabā attiecības, ja...

Jums vēl nav bijusi atklāta saruna par to, ko vēlaties. Vai tu esi gatava nopietnām attiecībām, taču jūti, ka partneris nav? Pastāsti viņam to! Nav taisnīgi projicēt savas iedomas un cerības uz kādu citu, otram pat nedodot iespēju paust savu viedokli. Ļoti bieži viss nav tā, kā mēs iztēlojamies.

Tev attiecībās ir garlaicīgi

Šķiries, ja...

Jūties neapmierināta neatkarīgi no visa aizraujošā un jaukā, ko kopīgi darāt. Ja pieķer sevi pie domas, ka ar partneri jūties nogarlaikota, tā var būt zīme, ka laiks doties citā virzienā, it īpaši tad, ja bieži sapņo par to, kāda varētu būt dzīve bez otra. Šādos gadījumos padomā – ja tu būtu viena, vai justos laimīgāka savā ikdienā?

Saglabā attiecības, ja...

Tev vienkārši apnikusi rutīna. Attiecību sākumā, iespējams, biežāk devāties vakariņās vai aizraujošos randiņos, taču šobrīd biežāk paliekat pie televizora ekrāna. Ir atšķirība starp garlaicību ar partneri un garlaikošanos partnera dēļ.

Tu jūties aizkaitināta partnera tuvumā

Šķiries, ja...

Tavs partneris tev izraisa dusmas. Ja pamani, ka kliedz katru reizi, kad mīļotais sāk stāstīt kādu muļķīgu joku vai garlaicīgu stāstu, tad, iespējams, jums ir nepieciešams godīgi parunāt aci pret aci. Ja tevi iracionāli kaitina pat otra klātbūtne, turklāt dienās, kad viss ir kārtībā, ir jāpadomā, vai šādās attiecībās ir vērts būt.

Saglabā attiecības, ja...

Tevi nomāc kaut kas nesaistīts. Ja tavs jaunais priekšnieks ir neciešams vai arī tuvojas draudoši termiņi, iespējams, sevī mītošās dusmas izgāz uz savu partneri. Tāpēc katru reizi, kad tevi pārņem dusmas, piefiksē to, lai labāk saprastu, kāds tam ir iemesls – izsalkums, brīvdienās saņemts darba e-pasts vai kas cits. Un atceries – esi jaukāka pret savu partneri!