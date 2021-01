Slikts miegs, stress un alkohols – kas mazina vēlmi pēc seksa

Attiecību sākums vienmēr ir skaists – vēderā dejo simtiem tauriņu, ikkatrs mīļotā pieskāriens liek nodrebēt, un skaidrs, ka arī mīlas prieki tad ir jo īpaši kaislīgi. Taču dažkārt pat ar visideālāko partneri vēlmes nodarboties ar seksu nav. Kāpēc tā? Kas ietekmē un mazina mūsu dzimumtieksmi? To skaidrojam raksta turpinājumā.

Zems libido raksturo samazinātu interesi par seksu. Skaidrs, ka laiku pa laikam nevēlēties nodoties mīlas priekiem ir pavisam normāli, turklāt būtiski ir atcerēties, ka libido līmenis dzīves laikā dažādu iemeslu dēļ mainās. Vienlaikus ir jāizprot, ka dažkārt zema dzimumtieksme var būt saistīta ar citām veselības problēmām vai neveselīgiem ikdienas paradumiem. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Health Line" un "Self", esam apkopojuši izplatītākos iemeslus, kāpēc sievietēm un vīriešiem zūd vēlme nodarboties ar seksu.

Kas mazina libido vīriešiem:

Zems testosterons

Testosterons ir svarīgs hormons, kas vīriešiem galvenokārt veidojas sēkliniekos. Testosterons ir atbildīgs par muskuļu un kaulu masas veidošanu, kā arī par spermas ražošanas stimulēšanu, līdz ar to – hormona līmenis ietekmē arī dzimumtieksmi. Ja hormona ir pārāk maz, tad mazinās vēlme pēc seksa. Ir būtiski saprast, ka testosterona līmeņa pazemināšanās ir normāla novecošanas sastāvdaļa, tomēr, ja tas notiek pēkšņi, var samazināties arī libido. Ja vīrietis saskaras ar šo problēmu, ieteikums konsultēties ar ārstu, kurš spēs sniegt piemērotākos risinājumus.

Depresija

Depresija ietekmē teju visu cilvēka dzīvē. Tie, kam nākas saskarties ar šo saslimšanu, var piedzīvot samazinātu vai pilnīgu neieinteresētību aktivitātēs, kuras reiz bija šķitušas patīkamas, tostarp zaudēt interesi pa seksu. Jāpiebilst, ka zems libido arī var būt dažu antidepresantu blakusparādība. Lai to noskaidrotu, vislabāk vērsties pie ārsta, kurš nepieciešamības gadījumā var piedāvāt citus medikamentus vai pielāgot devas tavām vajadzībām.

Miega problēmas

Pētījumā, kas publicēts "Journal of Clinical Sleep Medicine", atklāja, ka vīriešiem ar obstruktīvo miega apnoju ir zemāks testosterona līmenis, kas savukārt, kā jau iepriekš minējām, noved pie libido samazināšanās. Turpretī kādā citā pētījumā noskaidrots, ka veseliem vīriešiem mazinājās testosterona līmenis vien pēc vienas nedēļas, kas aizvadīta ar traucētu miegu. Ja nakts ir bijusi grūta, samazināts libido novērojams jo sevišķi nākamajā dienā no pulksten 14 līdz 22.

Stress

Ja šobrīd esi stresa piepildītā dzīves periodā, diezgan liela iespēja, ka arīdzan dzimumtieksme ir samazināta. Kāpēc tā? Stress var izjaukt hormonu līmeni. Pētījumā, kas publicēts žurnālā "Scientific Research and Essays", skaidrots, ka stresam ir tieša ietekme uz seksuālajām problēmām gan vīriešiem, gan sievietēm. Skaidrs, ka pilnībā izvairīties no satraukuma savā ikdienā nav iespējams. Attiecību problēmas, šķiršanās, tuvinieku slimības un nāve, finansiālās rūpes, problēmas darbā – ir daudz un dažādi faktori, kas var radīt stresu. Ko darīt, lai to mazinātu? Iespējams, ir laiks vairāk pievērsties sev un savai labsajūtai – izmēģināt elpošanas vingrinājumus, meditāciju vai pat došanos pie speciālista.

Par maz (vai par daudz) kustību

Pārāk neliela fiziskā slodze var izraisīt virkni veselības problēmu, kas savukārt var ietekmēt arī dzimumtieksmi un uzbudinājumu. Regulārai vingrošanai ir daudz ieguvumu – tā var mazināt arī hronisku slimību, piemēram, paaugstināta asinsspiediena un 2. tipa cukura diabēta risku, kas savukārt ir saistītas ar zemu libido. Tāpat sportošana mazina stresu, kas līdz ar to var palielināt vēlmi mesties palagu dančos. No otras puses – ir pierādīts, ka pārmērīga fiziskā slodze var negatīvi ietekmēt seksuālo veselību. Kādā pētījumā atklāts – intensīvi un izturību veicinoši treniņi ir saistīti ar samazinātu libido vīriešiem. Tātad – kas par daudz, tas par skādi!

Kas mazina libido sievietēm:

Attiecību problēmas

Ja nākas satraukties par problēmām attiecībās, skaidrs, ka noskaņojums mīlas priekiem ir sabojāts. Būtiski arī saprast, ka attiecību ilgums var ietekmēt seksuālo dzīvi. "Attiecību sākumā sievietēm ir milzīga dzimumtieksme, taču laika gaitā iemīlēšanās sajūta zūd, kas ir normāli, un vēlme pēc mīlēšanās arī mazinās. Ir vienkārši jāpieņem, ka tā notiek, taču, par laimi, ir vairākas lietas, ko var darīt, lai atkal uzkurinātu sevi," skaidro eksperte seksualitātes jautājumos Keita Tomasa. Kā rīkoties, lasi šeit.

Saskarsme ar endokrīno sistēmu graujošām vielām

Pastāv aizdomas, ka daži ftālātu veidi (ķīmiskās vielas, kas atrodamas plastmasā, personīgās higiēnas un tīrīšanas līdzekļos, kā arī ātrās ēdināšanās maltītēs) veicina endokrīnās sistēmas darbības traucējumus. Tas nozīmē – ja tev bieži ir saskarsme ar šīm vielām, iespējams, mazinās tavs testosterona līmenis. Kādā pētījumā pat noskaidrots, ka sievietes, kuru urīnā bija vairāk ftalātu, divarpus reizes biežāk ziņoja par libido problēmām. "Neatkarīgi no tā, vai ftālātiem ir liela vai maza ietekme, veselīgs uzturs un laba veselība galu galā arī ietekmē seksualitāti," uzsver Tomasa.

Mazuļa piedzimšana vai menopauzes tuvošanās

Tomasa uzsver, ka liela nozīme var būt arī dažādiem hormonālajiem faktoriem – it īpaši tiem, kas saistīti ar dzemdībām vai menopauzes tuvošanos. "Pirmajā gadā pēc grūtniecības fizioloģisku iemeslu dēļ sievietes dzimumtieksme samazinās," skaidro speciāliste. "Prolaktīns (hormons, kas atvieglo mātes piena ražošanu) ir paaugstināts pēcdzemdību laikā, un tas ir tieši saistīts ar libido samazināšanos." Tāpat arī jaunās māmiņas var izjust mazāku vēlmi mīlēties, jo vienkārši ir nogurušas, rūpējoties par mazuli. Izmaiņas hormonos ietekmē arī sievietes, kurām tuvojas menopauze, kas arī var samazināt libido.

Alkohola lietošana

Dažkārt varētu šķist – kas tur ļauns – iedzert vienu glāzi, lai nedaudz atbrīvotos. Taču patiesībā alkohols var būtiski mazināt dzimumtieksmi. To var sevišķi novērot gadījumos, kad alkohola lietošana ir daļa no ikdienas – alkohols dažādos veidos ietekmē organisma darbību, tostarp traucē hormonu regulēšanu reproduktīvajā sistēmā. Tas savukārt, protams, var izraisīt libido kritumu.