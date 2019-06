'Tinder' - kā zināt, ka pienācis laiks savu kontu dzēst

Iepazīšanās internetā 21. gadsimtā vairs nav nekas neparasts, un tiem, kas to izmēģinājuši, tā, iespējams, ir laimīgas kopdzīves sākšana, amizanta dzīves pieredze vai mācība turpmākajā attiecību veidošanas ceļā. Arī izdzirdot vārdu ''Tinder'', gandrīz ikviens saprot, ka sekos stāsts par satikšanos mobilajā iepazīšanās aplikācijā, taču kas par daudz, tas par skādi.

Tieši ''Tinder'' ir tas, kas jau kopš 2012. gada ir devis iespēju satikties daudziem, kas, iespējams, palīdzējis veidot draudzības, savedis kopā ar laulāto partneri, kalpojis par izklaidi vai iemācījis uz attiecībām paskatīties citādāk. Šī iepazīšanās aplikācija savu plaukumu piedzīvoja 2016. gadā un vēl pāris gadus pēc tam bija apspriestākais temats, tomēr daudzi tās lietotāji nolēmuši no ''Tindera'' šķirties un atgriezties pie attiecību veidošanas reālajā dzīvē. Lai gan daļa attiecību meklētāju patiesi atteikušies no aplikācijas palīdzības atrast sev otro pusīti, ir arī tādi, kas vairs nespēj iedomāties savu ikdienu bez ielūkošanās ''Tinderī'' un jaunu saderību veidošanas. Taču kā zināt, kad iepazīšanās aplikācijas lietošana jau kļuvusi kaitīga un pienācis laiks no tās šķirties, stāsta ''Your Tango'' attiecību eksperti un psihoterapeits Andris Veselovskis.