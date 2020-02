11 minūtes – vidēji tieši tik laika nepieciešams seksam, novērojusi brazīliešu rakstnieka Paulu Koelju tāda paša nosaukuma romāna galvenā varone. Amerikāņu pētnieki izvirzījuši teoriju, ka ideālais sekss ilgst no septiņām līdz 13 minūtēm. Tikmēr citā pētījumā noskaidrots, ka 19 minūtes ir tas laiks, kādā teju ar garantiju abi partneri būs sasnieguši orgasmu. Kam taisnība? Lai to noskaidrotu, "Delfi" uzrunāja ekspertus un speciālistus tepat Latvijā.

Pastāv stereotips, ka dzimumaktam jābūt pēc iespējas ilgākam, jo ilgs sekss pilnīgi noteikti ir labs sekss. Slēpti vēstījumi par to sastopami it visur, ieskaitot pieaugušajiem domātās filmas, kas rada iespaidu, ka aktieri spēj nodarboties ar seksu, cik ilgi vien vēlas.

Neskaitāmu pētījumu rezultāti teju vienbalsīgi apgāž apgalvojumu, ka sievietēm patīk tikai ilgs sekss un ka kvalitatīvam dzimumaktam jābūt ilgam – normāls sekss var ilgt trīs minūtes un pat mazāk.

Norma ir subjektīvs jēdziens

Mūsdienās visi "standarti" ir visnotaļ izplūduši. Eksperti savās definīcijās un formulējumos apstājas pie tā, ka dzimumakta ilgums ir normāls, ja tas apmierina abus partnerus. To portālam "Delfi" apstiprina visi uzrunātie speciālisti.

Tiesa, ir jāsaprot, kas tiek domāts ar jēdzienu "dzimumakta ilgums", jo sekss ne vienmēr aprobežojas ar dzimumaktu, pastāv arī daudzi citi erotiskās mijiedarbības veidi, uzsver seksologs Boriss Doņņikovs.

"Katram ir sava izpratne par to, kas ir ātri, bet kas ilgi. Svarīgākais, lai partneri par to būtu vienisprātis," teic seksologs Artūrs Vāvere. Viņš norāda, ka agrāk ejakulācija tika uzskatīta par priekšlaicīgu, ja tā notika minūtes laikā vai nedaudz vēlāk. Tagad visi laika rāmji ir atmesti, katram pārim sava norma, bet marķieris ir tikai viens – abu partneru apmierinājums.

Seksologs Boriss Doņņikovs min konkrētu piemēru no savas prakses: "Pacientam, vīrietim pēc 60, bija priekšlaicīga sēklas noplūde. Viņš stāstīja, ka kara gados viņa vecāki gāja bojā, zēns sāka klaiņot, nonāca attiecīgā vidē. Pirmā seksuālā pieredze tika gūta agri – 12 gadu vecumā. Meitenei bija 15. Kompānija no vāciešiem čiepa šņabi, attiecīgi gan pirmā, gan turpmākās seksa reizes notika reibumā. Pieradums iesakņojās tik dziļi, ka vēlāk vīrietim, ja viņš nebija iedzēris, normāla erekcija neiestājās. Rezultātā tas bija šķiršanās iemesls – sieva šādu fizioloģiju nepieņēma. Tuvāk 60 gadu vecumam vīrietis iepazinās ar dāmu pēc 40, kas izrādījās ļoti viegli uzbudināma un jau pie pirmajiem pieskārieniem sasniedza orgasmu. No vienas puses – viņam ir novirze, bet no cita skatpunkta – ja pārī abiem šādi parametri šķiet pieņemami, tad viņai tā ir norma. Mēdz būt arī tā, ka intelektuāls, jauns vīrietis, tā ap 35, izpētījis visu Kamasutru, ilgi un cītīgi, soli pa solim, ievērojot algoritmus, partnerei gādājis orgasmu, bet viņai tas apnīk.

Vai šāds pāris ir normāls?