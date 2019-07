Vai iespējamas attiecības no attāluma? Pieredzes stāsti un speciālistes komentārs

"Tas ir pārbaudījums – neizjūk tās attiecības, kur cilvēkiem ir lemts būt kopā, kur cilvēki ir motivēti," teic psihoterapeite. Tāpat viņa norāda, ka šī ir iespēja novērtēt attiecības, jo bieži vien cilvēki saprot lietām vērtību tikai tad, kad tās ikdienā nav klāt.

Uz jautājumu, kā cilvēkiem izdodas šādu attiecību modeli uzturēt, Lēna-Goldšteina uzsver personības tipu faktoru. "Varbūt neapzināti, bet viņi šādas attiecības izvēlas vai atrod. Ne katram ir tik vajadzīgi citi cilvēki, daži arī nogurst no pastāvīgas klātbūtnes. Es domāju – ja jau no paša sākuma ir zināms, ka, piemēram, vīrietis ir sportists un viņa dzīvesveids būs tāds, meitene jau savā ziņā var rēķināties ar to, kas viņu sagaida. Ja viņai tas galīgi neder, viņa neies šādās attiecībās." Ja dzīves laikā mainās situācija vai atklājas temperaments, tad ir jautājums, vai var šādas attiecības uzturēt. "Es nedomāju, ka katrs to var," noslēgumā teic speciāliste.

Turpinājumā lasi trīs attiecību pieredzes stāstus, kuros cilvēki kādu brīdi dzīvojuši katrs savā pasaules malā.