Krāpšana attiecībās ļoti bieži saistās ar milzu sāpēm un pārdzīvojumiem. Tiek meklēti cēloņi un vainīgie, pārdzīvots un pārtrauktas attiecības. Ļoti bieži sānsoļa veicējs tiek zākāts un nosodīts, bet vai krāpšana patiešām ir viena cilvēka atbildība? Cik ļoti šādu partnera rīcību veicina viņa rakstura īpašības un cik būtiskas ir attiecības ar partneri?

Šos un citus jautājumus par sarežģīto tematu, kopā ar psihoterapeitu un psihiatru Artūru Utinānu skaidrojām raidījumā ""Viņa" skaidro".

"Protams, ka krāpšanai nav tādas skaidras definīcijas," norāda Utināns. Visbiežāk ar to saprot slepenas seksuālas attiecības ar citu partneri, tomēr ir arī gadījumi, kad pārī šāda rīcība netiek uzskatīta par neuzticību. Reizēm konkrētajās situācijās par krāpšanu šādu uzvedību uzskata cilvēki no malas. Speciālists norāda, ka izpratne veidojas, ņemot vērā cilvēka morāli, kas katram cilvēkam var būt atšķirīga.

Kāda uztverē tikumības normu pārkāpšana un krāpšana var būt arī saruna ar pretējā dzimuma pārstāvi vai kādas lekcijas vai semināra apmeklējums. "Cik cilvēku, tik morāles normu attiecībā uz otra cilvēka uzticības normām un tikumības normām," noteic ārsts. Viņš gan norāda, ka pastāv vairāki vienojoši elementi un faktori dažādās attiecībās, kas var ietekmēt to, vai kāds no partneriem spers sānsoli.

Raidījumā uzzini gan par to, kā krāpšanu iespējams definēt, gan iepazīsties ar tās cēloņiem, kā arī ieteikumiem tās novēršanai. Tāpat Utināns skaidro arī jautājumu par to, vai attiecības pēc tam, ja kāds no partneriem ir spēris sānsoli, ir iespējams atjaunot.