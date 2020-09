Vēlme ir, erekcijas nav. Biežākie problēmas cēloņi

Nespēju iegūt vai uzturēt pietiekami stingru erekciju dzimumakta laikā speciālisti dēvē par erektīlo disfunkciju. Ja ieplānots kaislīgs vakars divatā, šāds notikums var iedragāt gan sievietes, gan viņas partnera pašapziņu. "Es neesmu pietiekami pievilcīga" vai "partnerim es neinteresēju" ir dažas no domām, kas var pavīdēt sievietes prātā. Tikmēr vīrietis var sākt sevi šaustīt par to, ka pievīlis partneri, vai justies nepilnvērtīgs. Tomēr ikviens vīrietis ar to laiku pa laikam sastopas – tas nav nekas neparasts un tam var būt visdažādākie iemesli.

Iespējams, arī tava un partnera mīlas prieki dažkārt iet secen, jo mīļotā dzimumloceklis ne ar kādiem paņēmieniem nekļūst stingrs. Tiesa, uzreiz nevajag celt paniku, jo erekciju var ietekmēt visdažādākie iemesli – kā stress darbā, tā arī jūsu savstarpējie strīdi vai kādas atkāpes no normāla veselības stāvokļa. Lai mīlēšanās izkristu vien retā reizē, turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''The Healthy'' un ''Health Line'', piedāvājam iepazīties ar 10 biežākajiem erektilās disfunkcijas iemesliem un ieteikumiem, kā visu vērst par labu.

Skaidrības labad jāpiebilst, ja erektilā disfunkcija novērojama teju katru reizi, mudini partneri doties uz konsultāciju pie ārsta, lai arī cik neērti viņam tas šķistu, jo tikai speciālists spēs atrast cēloni un palīdzēt problēmu risināt.

Par daudz jautrības



Lai gan alkohols var sākotnēji pastiprināt dzimumtieksmi, brīdī, kad vēlēsieties ķerties pie lietas, uzbudinājums var neiestāties. Pat jauni vīrieši var sastapties ar erektilo disfunkciju pēc nakts, kas aizvadīta, malkojot grādīgos dzērienus. Ja erektilās grūtības pazūd kopā ar paģirām, nav pamata satraukties. Bet tāpēc, ka liela daļa vīrieša ego ir saistīts ar viņa vīrišķajām ķermeņa daļām, erekcijas neiestāšanās alkoholisko dzērienu dēļ var iesist robu vīrieša pašpārliecinātībā, kas savukārt var būt jau nākamais erektilās disfunkcijas cēlonis.



Bažas par sniegumu



Uztraukšanās par to, vai izdosies iegūt erekciju, var novest pie tā, ka tas patiesi nenotiek. Tas tāpēc, ka jebkura veida trauksme izraisa adrenalīna izdalīšanos, kas savukārt novirza asins plūsmu prom no tādiem mazāk svarīgiem orgāniem kā dzimumloceklis. Bet, kā jau mēs zinām, ar skābekli bagātas asinis ir erekcijas pamatā, un bez tām nekas nenotiek.

Uztraukums par sniegumu var arī rasties no raizēm par priekšlaicīgu ejakulāciju, atrašanos kopā ar jaunu partneri vai nespēju mīļoto darīt grūtu. Neatkarīgi no tā, kāds ir iemesls, nevajag to noklusēt un ''slīkt'' uztraukumā. Saprotošs un atbalstošs partneris var šādā gadījumā būt vislabākais palīgs.

Saasinājumi attiecībās



Nespēja būt emocionāli saistītam ar partneri bieži vien noved pie tā, ka partneris nespēj būt arī fiziski saistīts ar savu mīļoto. Ja abi nespējat pašu spēkiem atrisināt radušos saasinājumus, var palīdzēt profesionālis. Tāpat seksuālā garlaicība var erekcijai traucēt. Atceries – vissvarīgākais seksa orgāns gan sievietēm, gan vīriešiem ir smadzenes. Tāpēc eksperimentējiet un lieciet lietā savu fantāziju.



Maz enerģijas



Stress un nogurums ir vēl divi ļoti izplatīti erektilās disfunkcijas cēloņi, kurus daudzi vīrieši neuztver nopietni. Bet der zināt, ka hroniska stresa laikā arī izdalās erekcijai traucējošais hormons adrenalīns, savukārt slikta miega kvalitāte samazina vīriešu dzimumhormona testosterona līmeni. Saskaņā ar Starptautiskās seksuālās medicīnas biedrības datiem, gandrīz 70 procentiem vīriešu, kuri cieš no miega apnojas, ir erektilā disfunkcija.



Medikamenti



Tāpat vīrieši bieži vien piemirst par medikamentiem, kurus dotajā brīdī lieto un kuri var tiešā veidā ietekmēt erekciju. Kā izrādās, gana daudz medikamentu (gan recepšu, gan bezrecepšu) paredz erektilo disfunkciju kā vienu no iespējamajiem blakusefektiem. Ja pie vainas patiesi ir medikamenti, vienīgais risinājums ir vaicāt ārstam pēc citas alternatīvas.



Depresija



Depresija, kuru pavada apātija, neapmierinātība, zems pašnovērtējums, – var kavēt seksuālās izpausmes. Bet paturi prātā, ka visbiežāk antidepresanti situāciju var padarīt vēl ļaunāku. Tāpēc ikvienam, kurš jau ikdienā sastopas ar grūtībām sasniegt erekciju, vēlams vispirms aprunāties ar ārstu par citām iespējām, kā pārvarēt depresiju, piemēram, terapijas uzsākšanu.



Zems testosterona līmenis



Testosterons ir tas hormons, kas veicina vīriešu dzimumtieksmi. Lai gan šis hormons savu maksimumu sasniedz aptuveni vīrieša pusmūžā un pēc tam vecuma iespaidā krītas, zems testosterona līmenis nav tiešs erektilās disfunkcijas cēlonis, liecina vairāki pētījumi. Taču faktori, kas ietekmē hormona līmeņa krišanos, var būt vainojami pie erekcijas neiestāšanās. Arī šajā gadījumā svarīgi konsultēties ar ārstu.

Foto: Shutterstock

Sirds un asinsvadu slimības



Tā kā erekcija ir tik ļoti atkarīga no asinsplūsmas, jebkāda asinsrites sistēmas pasliktināšanās var atstāt negatīvu ietekmi. Problēmas var izraisīt kā paaugstināts asinsspiediens, tā arī paaugstināts holesterīna līmenis. ''Harvard Health'' eksperti norāda, ka vājāka erekcija bieži vien ir pirmā sirds slimības pazīme, kas nozīmē – par šādiem novērojumiem vēlams pēc iespējas ātrāk informēt savu ārstu. Kas nāk par labu sirds veselībai, nāk arī par labu erekcijai – veselīgs uzturs, holesterīna līmeņa regulācija, nesmēķēšana, regulāras fiziskās aktivitātes un svara kontrole.



2. tipa cukura diabēts



Erektilā disfunkcija ir viens no visbiežāk sastopamajām cukura diabēta komplikācijām vīriešiem. Tiem vīriešiem, kas ir vecāki par 50 gadiem, disfunkcijas risks dubultojas, ziņo Maijo klīnika. Laika gaitā diabēts bojā nervus un asinsvadus, kas ir atbidīgi par erekciju. Šādā gadījumā perorālie medikamenti var būt dzimumdzīves glābiņš, jo tie palīdz palielināt asinsplūsmu uz dzimumlocekli.



Aptaukošanās



Liekais svars šobrīd tiek uzskatīts par neatkarīgu erektilās disfunkcijas riska faktoru. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā veselības institūta datiem, ja ķermeņa masas indekss ir 25 vai lielāks, tas var izjaukt vīrieša hormonālo līdzsvaru, šūnu darbību un rezistenci pret insulīnu, kā arī veicināt fizisko neaktivitāti un psiholoģiskas problēmas.