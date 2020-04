Vienā dienā kalpone, citā – karaliene: neķītrās lomu spēles

Kā jau visās jomās, arī seksuālajā dzīvē var piezagties rutīna. Kad ikdienišķās mīlas izpriecas apnikušas un katrs mājas stūris jau iemēģināts, iespējams, laiks atmodināt savu iztēli un kopā ar partneri izspēlēt aizraujošas un pikantas lomu spēles, kuras sagādās ne tikai baudu, bet arī mirkļus, kuros no sirds izsmieties.

Lomu spēles ir viens no labākajiem veidiem, kā piepildīt savas seksuālās fantāzijas un kā ieviest kaut ko svaigu un interesantu intīmajā tuvībā, raksta "Cosmopolitan". Svarīgākais, ieviešot jaunas vēsmas seksuālajā dzīvē, ir apspriesties ar savu partneri. Parunāt par to, ko sagaidāt viens no otra un šīs pieredzes, kādas ir robežas, vēlams arī izvēlēties kādu "drošo vārdu", ko var izmantot brīžos, kad palagu danči kļūst par traku. Attiecībās, it īpaši jautājumos, kas saistīti ar seksuālo dzīvi, ir jāievēro pēc iespējas lielāks godīgums un atklātums, kas palīdzēs veidot drošāku un arī jautrāku pieredzi.

Ar ko sākt?



Sākumā ir vērts padomāt par savām fantāzijām. Kas tevi "uzkurina? Varbūt kāds pievilcīgs pasniedzējs vēl no skolas laikiem? Varbūt kāds grāmatas tēls? Lomu spēlēs vienīgā robeža ir iztēle. Centies saprast, kas tevi iekvēlina. Varbūt satraukums pirms pirmā randiņa? Neķītrās domas, kas dejo pa prātu, ir labākā iedvesma. Par dažām lomu spēlēm savu partneri var nebrīdināt – diezin vai būs nepieciešama īpaša sagatavošanās, lai notēlotu pirmo tikšanos bārā. Taču idejas par neparastām lomām sākumā vajadzētu apspriest ar savu mīļoto. Nebaidies būt tiešs un atklāts, pastāsti: "Es nevaru pārtraukt fantazēt par..." Un pēc tam novērtē partnera interesi. Ja jūti, ka otram šāda ideja šķiet pievilcīga, vari turpināt to apspriest jau sīkāk. Galvenais ir komunicēt!

Iesākumā nevajadzētu steigties. Daudziem cilvēkiem lomu spēles sākotnēji var šķist nedaudz muļķīgas. Pat ja doma par tām uzbudina, cilvēks var justies nedaudz neveikli vai neērti, tāpēc ieteicams rīkoties pēc iespējas lēnāk. Labs variants ir sākt ar sekstingu – pikantām sarakstēm. Dažkārt cilvēki jūtas ērtāk rakstot, nevis runājot. Tas var būt labs treniņš, lai iejustos lomu spēles tēlā. Iztēle ir spēcīga lieta, tāpēc bez kostīmiem, ja tādus negribas, lomu spēles laikā var iztikt. Taču pārģērbšanās palīdz iejusties tēlā un pieredzi padara reālāku un jautrāku, tāpēc no tās nevajadzētu baidīties.

Iedvesmojoties no "Cosmopolitan", dažas idejas pikantām lomu spēlēm:

Kaisle ofisā

Lomu spēlēs bieži vien tiek pārkāpti dažādi tabū, un izspēlētas varas attiecības, tāpēc nav pārsteigums, ka lomu spēles, kuru pamatā ir darba attiecības ir ārkārtīgi populāras. Ja vēlies izjust patiesu ofisa atmosfēru, atstāj gultu citām reizēm – izmēģini mīlēties uz galda! Varbūt nāksies nedaudz nobrāzt pēcpusi vai neveikli taustīties pa rakstāmpiederumiem, mēģinot no tiem izvairīties, taču galu galā – tas būs to vērts!

Padevīgais sulainis vai kalpone

Šim lomu spēles scenārijam var pievienot arī šķipsniņu vēstures – ja vien to, protams, ar partneri to vēlaties. Ja esi dedzīgs vēsturnieks vai seriāla "Dauntonas abatija" fans, vari iejusties kāda mājas palīga lomā, kurš cenšas izpatikt saimniekam vai saimniecei.

Romantika masāžas salonā

Kas gan var būt labāk – masāža un mīlēšanās? Ja iejūties masiera tēlā, neaizmirsti apčubināt visas partnera ķermeņa daļas, pirms mīlas prieku uzsākšanas. Tādējādi process un rezultāts būs vēl patīkamāks!

Randiņš ar svešinieku

Liec savam partnerim tuvoties, iztēlojoties, ka vēl nekad iepriekš neesat tikušies, kā arī izturēties pret savu ķermeni tā, it kā tas iepriekš vēl nebūtu redzēts. Ļaujiet, lai starp jums strāvo enerģija kā starp pāri, kas tik tikko iepazinies un līdz galam pat vēl nezina viens otra vārdu. Šis ir lielisks variants – jautrs un drošs sekss ar svešinieku, par kuru nav jāsatraucas, ka tas pēc mīlas prieku baudīšanas nākamajā rītā būs nozudis bez pēdām.

Tikšanās ar autoritāti

Romantisks scenārijs, kurā piedalās ārsts un pacients nudien ir pikants, galvenokārt tāpēc, ka spēlē ir iesaistīta autoritāte. Taču šī ideja kļūst vēl karstāka, kad autoritātei ir iemesls pieskarties un, protams, ja mugurā ir seksīgs ārsta vai medmāsas apģērbs.

Lauku idille

Varbūt ir laiks piepildīt fantāziju par dzīvi laukos? Atmodini savu iekšējo mežoni un izmēģini savu labāko dienvidnieku akcentu! Palagu danči mīkstajā gultā noteikti būs ērtāki kā mīlēšanās uz siena gubas, bet sapņot neaizliegsi! Ja nāk smiekli – droši smejies – humoru ir svarīgi saglabāt arī seksuālajā dzīvē!

Pirmā reize otro reizi

Nevainības zaudēšana lielākajai daļai cilvēku nav nekāds baudas sasniegums – parasti šī pieredze ir visai neveikla, nereti arī sāpīga, tāpēc varbūt ir vērts mēģināt to izdzīvot vēlreiz, taču šoreiz jau ar lielāku pieredzi un baudu. Uzliec fonā mūziku, ko klausījies pusaudža vecumā, centies atcerēties to seksuālo spriedzi, ko izjuti tīņa gados un ļauj tai pārņemt sevi, lai vēlāk to izlādētu – taču šoreiz ar nedaudz lielāku kontroli un labākām iemaņām!

Kaislīgā jogas nodarbība

Nav nozīmes lokanībai – lomu spēlē jebkurš var būt profesionālis jogā. Vari izrādīt savu meistarību, ķermeni saliecot iespaidīgās un erotiskās pozās vai tieši otrādi – izslejot savu pēcpusi gaisā un atdarinot suņu pozu, kura būs pa spēkam pat lielākajām neprašām. Iejusties jogas pasniedzēja lomā var būt īpaši jautri – vari mudināt savu partneri ieņemt noteiktas pozas vai instruēt kustēties sev tīkamā manierē.

Karaliskās izpriecas

Neatkarīgi no tā, kāda ir tava politiskā nostāja, karaļvalsts lomu spēle nudien var būt aizraujoša – arī tad, ja Princis Viljams vai Karaliene Elizabete īsti nav tavā gaumē. Iejūties monarha tēlā un palūdz savam partnerim atklāt savu scepteri jeb karalisko zizli! Izklausās pikanti, vai ne?