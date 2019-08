Vientulība ir brīvība vai apgrūtinājums: iemesli, kāpēc cilvēki baidās šķirt nevēlamas attiecības

Vientulība katram cilvēkam asociējas ar kaut ko citu. Dažiem tas ir laiks, kad tiekties pēc jaunām virsotnēm, būt produktīvam, iespējams, koncentrēties uz draugiem un ģimeni, mesties piedzīvojumos, izbaudīt jaunas emocijas. Ir cilvēki, kuriem šis laiks liekas drausmīgs, viņi nespēj vieni paši izdzīvot, tāpēc izvēlas turpināt attiecības, lai arī jūtas nelaimīgi tajās.

Cilvēki, kuri spēj pieņemt vientulību un izmantot to savā labā, spēj dzīvi izbaudīt daudz vairāk, taču ja tā nav, bailes palikt vienai var ierobežot iespēju saskatīt lietas, kas kļūs pieejamas pēc nevēlamu attiecību izbeigšanas.

Portālā "Psychology Today" skaidrots, ja cilvēks spēj tikt pāri bailēm palikt vienam, tad viņam ir liels potenciāls uz personīgo izaugsmi, kas vainagojas ar panākumiem darbā. Viņi sāk novērtēt dzīvi un cilvēkus, kas ir apkārt. Ja spēj pārvarēt emocionālos un praktiskos šķiršanās izaicinājumus un esi atvērta izaugsmei, tev paveras iespēja ne tikai attīstīt sevi, bet arī iegūt romantiskās attiecības, kas tevi apmierinās.

Vai kādreiz esi aizdomājusies, ko tev nozīmē vārds – vientulība? Tās var būt dziļi iesakņojušās bailes būt vienai, ko radījusi šķiršanās ar mīļoto cilvēku. Ir gadījumi, kad kopdzīvē ar partneri jūties nelaimīga, taču neko nevēlies mainīt, jo baidies no vientulības. Šādos gadījumos mērķis nav panākt laimīgu kopdzīvi, bet gan nepalikt vienai.

Galvenie iemesli, kāpēc palikšana vienai, tik ļoti biedē:

Bažas par to, ko citi varētu domāt

Palikšana attiecībās, kuras tevi neapmierina, lai izvairītos no vientulības, var ietekmēt apkārtējie. Tu visu laiku domā par to, kāds iespaids radīsies draugiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem par tevi, ja pārtrauksi attiecības. Ir bail, ka, izbeidzot šīs attiecības, tuvākie draugi vairs nespēs pieņemt nākamo partneri. Nevēlies saskarties ar apkārtējo nosodījumu, jo cilvēki no malas nezina, kā tu jūties. Viņiem var šķist, ka attiecībās viss bija kārtībā, tāpēc nespēs pieņemt tavu izvēli.

Pašnovērtējums atkarīgs no attiecībām

Dažu cilvēku pašnovērtējums ir pilnībā atkarīgs no viņu attiecībām. Indivīdi, kuri guvuši augstu pašnovērtējumu, pateicoties attiecībām, nepieļauj pat domu, ka partneru starpā varētu būt nesaskaņas. Gadījumos, kad tās tiešām sāk redzami brukt, cieš viņa pašvērtējums. Tie, kuriem ir audzis pašvērtējums, pateicoties attiecībām, cenšas noturēties pie partnera pēc iespējas ilgāk. Izmantotās taktikas ne vienmēr ir pozitīvas, piemēram, draudi, maldināšana.

Jūties kā neveiksminiece

Iespējams, nepieciešamas romantiskās attiecības tikai tāpēc, lai nejustos kā neveiksminiece, liktos, ka dzīvē ir gūti panākumi. Esot brīva no attiecībām, jūties nepilnvērtīga, liekas, ka ar dzīvi kaut kas nav kārtībā. Ir pārāk iesakņojusies pārliecība, ka veiksmīgiem cilvēkiem ir attiecības, viņi ir precējušies.

Nespēj apmierināt savas psiholoģiskās vajadzības

Esot nevēlamās attiecībās, jūties iestrēgusi. Nezini, kāpēc esi kopā ar partneri, bet tajā pašā laikā, nezini, ko darīt bez viņa. Bailes palikt vienai, nespēja mainīt situāciju, nespēja apmierināt savas pamata psiholoģiskās vajadzības.