Vīrieši biežāk ir neuzticīgi nekā sievietes. Populāri, bet maldīgi uzskati par krāpšanu

Veidojot jaunas attiecības vai strādājot pie esošajām, neviens negaida un it nemaz nevēlas piedzīvot partnera neuzticību. Taču diemžēl dažkārt ar mums notiek arī tas, ko nekad negribam piedzīvot, tostarp krāpšana. Tomēr viss ne vienmēr ir tik melns vai balts, kā mums gribētos, un tāda ir arī partnera neuzticība, par kuru ir izveidojušies vairāki nepatiesi pieņēmumi.

Neapšaubāmi, ticot jebkam, kas nav taisnība, mēs neapzināti un negribot varam izraisīt to, no kā tik ļoti cenšamies izvairīties. Tā var notikt arī ar mīļotā neuzticību. Tāpēc ir svarīgi zināt, kas tad no tā, ko gribam uzskatīt par patiesību, tomēr ir nepatiesi pieņēmumi jeb, kā tautā mēdz dēvēt, mīti.

Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "Reader's Digest", piedāvājam iepazīties ar desmit populārākajiem mītiem par neuzticību, kuriem tic daudzi.

Neuzticīgais zina – viņa rīcība bija nepareiza

Vieglāk noteikti ir rādīt ar pirkstu uz otru un neuzticībā vainot vienīgi viņu. Taču, tici vai netici, iespējams, tavas sirdssāpes bija paredzamas, jo tu jau pašā attiecību sākumā ar partneri neizrunāji, ko no jūsu savienības sagaidi. Psiholoģijas doktore Seidija Ledere Eldere skaidro: "Par krāpšanu jau laikus var brīdināt neveiksmīga saruna ar partneri par monogāmām attiecībām. Taču ir ļoti svarīgi jau attiecību sākumā partnerim darīt zināmu, ko no attiecībām sagaidi. Ja abi to nespēs sniegt, attiecības vislabāk neturpināt.

Savukārt, ja jau sākotnēji katrs esat gribējuši kaut ko citu, bet viens ar otru par to neesat runājuši, nedrīkst pieņemt, ka neuzticīgais par savu rīcību jūtas vainīgs. Visticamāk, viņš savu vainu neredzēs un atspēkosies jau ar nupat noskaidroto – jūs ne reizi neesat pārrunājuši to, kurp vedīs jūsu savienība."