Vīrietis uz laiku, jo sieviete kļuvusi par projektu, mūsdienu jaunā tendence?

Ja attiecības, tad uz mūžu. Ja attiecības ir spēle, vai man to vajag? Bieži vien pāri pārstāj izveidoto saistību, nesniedzot paskaidrojumus. Īsta mīlestība sāk kļūt par retumu, un ilgas un laimīgas attiecības nomaina īstermiņa izklaide. Daudzas norises mūsu dzīvē ir iestudētas, izplānotas. Mēs cenšamies visu kontrolēt. Tāpat arī mīlestība ir pārvērtusies par kontroles objektu, kur visas darbības kļūst tehniskas.

Psiholoģijas profesors Aleksandrs Bondarenko portālā "Wiolife" diskutē par attiecību tēmu. Ir vīrieši, kuri ātri pamet attiecības, neko nepaskaidrojot. Viņš mēģina saprast, kāpēc mūsdienās mīlestība ir pārvērtusies par "projektu", bet partneri par tā menedžeriem.

"Stāstot par savām attiecībām, katrs no mums atspoguļos tikai savu pieredzes fragmentu, savus iespaidus. Šie iespaidi var būt maldinoši, jo uztveres attēls var neatbilst realitātei. Mūsu acīs ir "aklā zona", mēs bieži vien vienkārši neredzam, kas ietilpst šajā zonā. Dažreiz mēs nemaz nespējam objektīvi novērtēt savas attiecības, nevaram paskaidrot, kas īsti starp mums notika. Ir gadījumi, kad sarežģījumus attiecībās nevar izprast pat psihologs," viņš atzīst.

Sieviete situāciju vērtē, balstoties uz savām interesēm, vīrietis – uz savām, cilvēks, kurš novēro pāru attiecības no malas, balstās uz citām interesēm. Viņi redz situāciju, skatoties caur savas pieredzes prizmu. Kādas attiecības valda pāra starpā un kas ir problēmu cēlonis, var noteikt tikai profesionāls psihoterapeits.

"Pēdējā gada laikā ievērojami lielāks cilvēku skaits vēršas pēc palīdzības pie psihoterapeitiem. Agrāk šīs vizītes bija saistītas ar ģimenes problēmām, taču šobrīd biežāk sastopami cilvēki, kuri uztraucas par attiecībām starp sievieti un vīrieti. Populārākais jautājums – "Kas notika, kāpēc viņš aizgāja un nepiezvanīja?", " savā pieredzē dalās Bondarenko.

Izplatītākā problēma – sieviete negrib būt atkarīga no partnera. Bieži vien sievietes pie psihoterapeita dodas ar jautājumu "kāpēc viņš nepiezvanīja?". Viņas vēlas skaidrību, nevēlas mocīties ar nenoteiktību, neizpratni. Agrāk sievietes bija vājais dzimums, kurš vienmēr visu piedeva un pieņēma. Viņas bija gatavas gaidīt zvanu, ja arī to nesaņēma. Šobrīd šāda nenoteiktība ir uzskatāma par traucējošu un kaitinošu. Agrāk sievietes bija finansiāli pakļautas vīriešiem, taču mūsdienās viņas ir iemācījušās arī šajā nozarē būt neatkarīgas. Ir iestājusies sapratne, ka laime nesastāv tikai no naudas, ir svarīgāk zināt, ka vīrietis ir godīgs.

"Ir izveidojusies šāda tendence – aizsākas pirmais romāns starp diviem cilvēkiem, vīrietis sāk rūpēties, veidojas attiecības. Vēlāk vīrietis šīs attiecības pārtrauc, iegūstot statusu "krāpnieks". Citādi ir, ja vīrietim nākas kļūt par tādu, bet otrai pusītei no tā, protams, vieglāk nekļūst," skaidro Bondarenko.