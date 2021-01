Visam reiz pienāk gals? Kāpēc partneri attiecībās atsvešinās

Teju ikviens sapņo par mīlestību, kura ilgs līdz pat mūža beigām. Tiesa, būt attiecībās ne vienmēr ir vienkārši. Sastopoties ar dažādām dzīves grūtībām, nereti gadās atsvešināties no sava partnera, kas ilgākā periodā var radīt attiecību krīzi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vai jūti emocionālu plaisu starp tevi un tavu partneri? Vai lielākā daļa jūsu sarunu ir par tēmām, kas saistītas ar bērniem, ikdienas grafiku un mājas uzturēšanu? Vai tavam dzīvesbiedram neinteresē kopīga laika pavadīšana? Vai partneris izvairās no tuvības?

Varētu teikt, ka emocionāla atsvešināšanās attiecībās ir normāla parādība. Parasti tā notiek lēnām, tāpēc sākotnēji pat ir grūti pamanīt, ka komunikācijā kaut kas ir mainījies. Iemesli atsvešinātībai ir daudz un dažādi – daži no tiem ir saistīti ar partnera uzvedību, daži – pašam ar savu. Turpinājumā, iedvesmojoties no "Psychology Today", esam apkopojuši izplatītākos cēloņus, kāpēc partneris atsvešinās un ko iesākt, lai situāciju uzlabotu.

Partneris alkst pēc vienatnes

Daudziem pāriem, it īpaši tiem, kuriem ir bērni, ir maz vai vispār nepietiek laika sev. Iespējams, tāpēc rodas vēlme ieslīgt "citā pasaulē", ieliekot austiņas un iegremdējoties seriālos, internetā vai telefonā, kas savukārt var radīt arī atsvešinātību. Ja tev ir aizdomas, ka šis aspekts ir tavu attiecību problēmu pamatā, izveido sarunu ar savu mīļoto cilvēku un apspriediet, kā viņam varētu sniegt vairāk laika pašam ar sevi. Ideālajā gadījumā – vienojaties par tādu modeli, kurā abi esat apmierināti un abi varat gūt atelpu vienatnē.

Tavs partneris ir satraukts vai nomākts

Nereti cilvēki atsvešinās, tādējādi reaģējot uz stresu vai satraukumu. Ja tava partnera profesionālajā vai personīgajā dzīvē klātesoši ir acīmredzami stresa faktori, apvaicājies, kā tavs dzīvesbiedrs jūtas un apspriediet veidus, kā mazināt un pārvarēt satraukumu. Ja tev ir aizdomas, ka partnerim ir depresija, esi iejūtīga un pacenties piesardzīgā veidā ieteikt konsultēšanos ar garīgās veselības speciālistu.

Partnerim ir zudušas jūtas

Vai tavs dzīvesbiedrs neiegulda tik daudz laika un pūles jūsu attiecībās, mājas un ģimenes dzīvē kā agrāk? Varbūt viņš izvairās no tuvības? Iespējams, ka jau kādu laika periodu neesat bijuši emocionāli tuvi? Ja tā – laiks kārtīgai sarunai. Vislabāk – pabrīdini mīļoto cilvēku jau iepriekš par sarunas mērķi, lai otrs būtu gatavs pamatīgai apspriedei un atklātībai. Pavaicā partnerim, kā viņš izjūt sevi šajās attiecības un vai ir kaut kas, ko tu varētu darīt, lai attiecības kļūtu tuvākas un labākas. Pirms reaģē uz viņa atbildēm, pārliecinies, ka pilnībā izproti otra skatpunktu (tas ir grūti, bet ļoti svarīgi). Ja partneris, šķiet, nespēj vai nevēlas apspriest veidus, kā attīstīt attiecības, palīdzību varat meklēt pāru terapijā.

Foto: Shutterstock

Mīlas var arī būt par daudz?

Iespējams, tavam partnerim šķiet, ka neesi gana pašpietiekama, tāpēc otrs emocionāli sper soli atpakaļ, kas tevi padara vēl satrauktāku un nepārliecinātāku, kas mudina partnerim vēl vairāk atsvešināties. Varētu teikt, ka tas ir gluži kā nebeidzams cikls. Lai novērtētu, vai šis aspekts varētu būt jūsu attiecību problēmu pamatā, izmēģini kādu nedēļu būt mazāk iesaistīta komunikācijā ar mīļoto. Ja pamanīsi, ka partneris kļūst atvērtāks un pieejamāks, tad atpazīsi veidus, kā pārtraukt kaitinošo ciklu.

Atsvešināšanās kritikas dēļ

Skaidrs, ka just partnera atsvešinātību var būt ļoti sāpīgi. Iespējams, ka neapzināti tava atbildes reakcija ir kļūt kritiskākai un aizvainotai, kas noved līdz kritikai partnera virzienā.Tas savukārt liek mīļotajam izvairīties no komunikācijas, baidoties pavērt durvis tavai iespējamai kritikai un neapmierinātībai. Vienlaikus partnera nepieejamība tevi padara vēl satrauktāku un līdz ar to – neapmierinātāku, kas, līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, mēdz radīt pastāvīgu ciklu. Lai to pārtrauktu, pārliecinies, ka saziņā ar mīļoto ievēro "80-20" noteikumu. Tas nozīmē, ka vismaz 80 procentiem no jūsu komunikācijas ir jābūt neitrālai vai pozitīvai, bet tikai 20 procentiem – negatīvai vai valdonīgai (piemēram, "tu varētu nomazgāt traukus").

Kā uzlabot situāciju

"Runāt par fiziskās tuvības vai mīlestības trūkumu var būt kā nāves spriedums. Savukārt spontāna un pēkšņa pieķeršanās izrādīšana partnerim var likt justies neērti. Tā vietā – sāc palēnām, un mierīgā ceļā mēģini atjaunot saikni," iesaka attiecību eksperte Eiprila Masinī. Lai gan tas varētu šķist klišejiski, atceries regulāri apskaut mīļoto un atklāt savas jūtas.

Ja jūti, ka dzirkstele ir pagaisusi, atgādini sev, ka esi kopā ar mīļoto cilvēku, nevis saviem bērniem (ja tādi ir), teic laulību konsultante Žaklīna Del Rozārio. Kad sarunājaties, skaties partnerim acīs un patiesi ieklausies, mudina psihoterapeite Tīna Tesina. "Tādējādi tavs partneris jutīsies izprastāks un līdz ar to – būs atvērtāks sarunai. Padomā arī par fizisko tuvību – saruna šķitīs krietni intīmāka, ja uzliksi savu roku uz partnera kājas vai pleca."

Ja prāto, ka attiecībās iestājusies rutīna un tāpēc – emocionāla distance, pacenties izlauzties no ikdienas žņaugiem. "Izmēģinat pavakariņot uz zemes. Pārnakšņojiet kādā citā vietā. Varbūt pārbīdiet guļamistabas mēbeles," iesaka attiecību eksperte Kima Hārdija. Pārsteidziet viens otru ar mīlestības zīmītēm vai ziediem – bez jebkāda iemesla. Protams, būtiski ir veltīt laiku attiecībām jebkurā iespējamā veidā – dodoties randiņā, nelielā pastaigā pēc vakariņām vai kaut aizlaižoties kaut kur ar mašīnu.