Zemais starts un ko darīt ar lūpām – pirmā skūpsta pieredzes stāsti

Pieaugot laiku pa laikam sastopamies ar lietām, darbībām, kuras nākas darīt pirmo reizi. Tā kā jebkas, ar ko sastopamies pirmoreiz, izsauc bažas un satraukumu par to, vai tev būs pa spēkam to paveikt, nereti šīs reizes rada mūžam paliekošas atmiņas. Iespējams, tā nešķiet visiem, bet gribētos domāt, ka arī pirmais skūpsts ir viena no tām pirmajām reizēm, kura teju katram ir palikusi atmiņā kāda amizanta vai ļoti mīļa iemesla dēļ.

Varbūt arī tev šobrīd atmiņā nāk pašas piedzīvotais pirmais skūpsts vai kādas draudzenes atklātā pieredze, taču šoreiz piedāvājam iepazīties ar dažiem 'Viņa' lasītāju, iespējams, neveiklajiem, mīļajiem un nedaudz amizantajiem pirmajiem skūpstiem.

Sabadīties ar zobiem

Lauma atminas, ka viņas pirmais skūpsts noticis pludmalē. Viņa tur devusies kopā ar puisi, savu draudzeni un viņas draugu, taču ar savu partneri noklīdusi no abiem pārējiem. Mirklī, kad nolēmusi, ka pienācis laiks atrast pazudušos draugus, puisis meiteni parāvis aiz rokas un centies noskūpstīt. ''Tā kā skūpsts bija negaidīts, es apjuku, un pirmajā brīdī mēs sasitāmies ar zobiem. Labi, ka tas puisi pārlieku nesamulsināja, un otrais mēģinājums jau bija daudz patīkamāks.''