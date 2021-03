Agrāk vai vēlāk katrs ieskatās acīs savas dzīves misijai. 27 gadus vecajai vidzemniecei Madarai Balodei šī tikšanās notika pēc bērniņa piedzimšanas, kad viņa sacīja ardievas savam stabilajam sapņu darbam un izvēlējās lēcienu nezināmajā. Liekot vienu klucīti uz nākamā, viņa izveidoja savu apģērbu zīmolu "RACETOLACE" (our passion from races to laces), kas fokusējas ne tikai uz skaistām drēbēm, bet arī kalpo kā sarunu platforma līdzīgi domājošām sievietēm. Madara ir kaislīga motorsporta entuziaste, kura rītos uzvelk augstpapēžu kurpes un uzkrāso lūpas, bet vakaros nebaidās treniņbraucienā izgāzt pa trasi. Un tieši par to ir Madaras un "RACETOLACE" stāsts – sievišķības meklējumiem šķietami vīrišķīgā pasaulē.

Madara ir no Mores Siguldas pusē. Pusaudža gados pārceļoties uz Rīgu, viņas priekšā bija pirmā dilemma – mācīties parastajā vidusskolā vai iestādē ar profesionālo novirzienu. Tajā laikā Madaras uzmanību bija piesaistījušas tādas tēmas kā cilvēka imidžs un modes dizains, lai gan saskarsme ar modi līdz tam bija pielīdzināma nullei. "Beigās tomēr izvēlējos parasto vidusskolu, tāpēc sarežģītākais sekoja pēc absolvēšanas. Zināju, ka gribu studēt, bet nebija ne jausmas, ko. Kā liela daļa jauniešu, iestājos, kur tiku budžetā, šajā gadījumā Latvijas Universitātes Vadības zinību studiju programmā. Pēc pirmās sesijas mācības jau pametu, jo līdz galam sevi tur nejutu. Tad arī sev apsolīju, ka nākamreiz iešu mācīties tikai tad, kad skaidri zināšu, ko gribu."

Nākamā pieturvieta zinību pasaulē bija saistīta ar aktīvu dzīvesveidu – studijām Rīgas Stradiņa universitātes programmā "Veselības sports". "Līdz brīdim, kad nolēmu uzsākt savu biznesu, mana darba ikdiena bija saistīta ar fitnesa industriju. Strādāju par privāto treneru koordinatoru Baltijā lielākajā sporta klubu tīklā. Šī amata darba pienākumi apvienoja gan sportu, gan vadības prasmes. Varētu teikt, ka šis darbs man bija sapņa piepildījums, jo patika pilnībā viss – dinamiskā darba vide, iespējas doties apmācībās un komandējumos," teic Madara.