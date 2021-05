Šķiet, daudziem ir stipra pārliecība – savus ģimenes locekļus pazīstu līdz kaulam! Lai arī daļēji šī pārliecība ir patiesa, jo zinām savu tuvinieku rakstura īpašības un spējam prognozēt viņu rīcību, tomēr bieži vien vecāku un it īpaši vecvecāku dzīvesgājums mums ir visai svešs. Tas tāpēc, ka ikdienā vairāk runājam par to, kas notiek tagad, nevis to, kas notika pirms gadiem 20 vai pat 50. Taču, lai nezaudētu savas ģimenes liecības un arī spētu līdz kaulam iepazīt paši sevi, ir svarīgi meklēt veidus, kā sarunāties un arī izrunāto fiksēt.

Lai izprastu sarunu nozīmi un uzzinātu, kas var palīdzēt labāk iepazīt savus ģimenes locekļus, uz sarunu aicināju Rūdi Rubeni – atmiņu albuma "Saruna" radītāju – un "Veselības centra 4" filiāles "Anti-Aging Institute" un Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsti psihoterapeiti Agnesi Spergu.

Parasta grāmatiņa, kuras vērtība aug ar katru jaunu aizpildītu lapaspusi

Rūdis ir jauns un aktīvs cilvēks, kas paralēli arhitekta darbam brīvajā laikā palīdz dienasgaismu ieraudzīt citu idejām, kā arī īsteno dažādas savas idejas, kas ne vienmēr ir saistītas ar viņa nodarbošanos. Viņš saka: "Mēģinu realizēt gandrīz visu, kas liekas vērtīgs un gana interesants. Ja arī nākas nokļūdīties, tā ir daudz labāka sajūta nekā tad, ja nemaz neesi mēģinājis." Tieši ar šādu skatu uz dzīvi un tās dotajām iespējām pirms aptuveni četriem gadiem tika radīts atmiņu albums "Saruna".