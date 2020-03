Alerģija vai vīruss – kā atpazīt un uzveikt nelāgos pavasara vēstnešus

Vīrusu izraisītās iesnas, lietojot pretiesnu līdzekļus, pāriet 5–10 dienu laikā. Svarīgi ņemt vērā, ka tūsku mazinošos deguna līdzekļus – pilienus, ziedes vai izsmidzināmos preparātus –, kuru sastāvā ir aktīvās vielas fenileprīns, ksilometazolīns vai oksimetazolīns, nedrīkst lietot ilgāk par nedēļu, jo deguna gļotāda pie tiem pierod un vairs neatbrīvojas no tūskas pati. Rezultātā var veidoties medikamentozās iesnas – hroniska nealerģiska iesnu forma, kas galvenokārt izpaužas kā apgrūtināta elpošana caur degunu.



Ja iesnas nedēļas laikā nepāriet, jāmeklē ārsta palīdzība, jo, iespējams, to iemesls ir alerģiska reakcija. To var noteikt, veicot specifiskus izmeklējumus. Kādus – to jau noteiks ārsts. Jebkuras neārstētas iesnas ir drauds, ka var rasties citas veselības problēmas, piemēram, vidusauss un deguna blakusdobuma iekaisums, kā arī tās var izplatīties uz balseni, bronhiem un plaušām vai ar laiku kļūt par hroniskām iesnām, izraisīt astmu un pat miega apnoju (periodisku elpošanas apstāšanos miegā ilgāk par 10 sekundēm).