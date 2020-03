No terpentīna fabrikas Mērsragā līdz pasaules tirgum

Sākumā tika ražota virkne gelu, no kuriem arvien vēl populārākie ir "Rinogēls" un "Osteogēls". Pēc tam produkcijai pievienojās sīrupi un balzami, piemēram, "Relaxen". Sekojot līdzi farmakoloģijas tendencēm pasaulē, "Silvanols" sāka ražot arī izsmidzināmus līdzekļus – "Laringospray" un "Faringospray". Savukārt pēdējos gados uzņēmuma produktu klāstam pievienojušās preparātu cietās formas, proti, tabletes un kapsulas.



"Visas izejvielas ir dabīgas izcelsmes, jo mēs gribam dot no dabas un kvalitatīvi. To, ko mēs varam ņemt no Latvijas, mēs ņemam no Latvijas. "Silvanols" varētu sākt ražot arī ķīmiskus produktus, bet tad tas vairs nebūtu "Silvanols". Uzņēmumam attīstoties, ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp inovācijām un tradīcijām," atklāj Zainapovs.