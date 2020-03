Kā skaidro Miksons, stress ir organisma reakcija uz stresoru, proti, stimulu, kas var būt gan ārējs, gan iekšējs. Ārējie stresori ir, piemēram, gaisma, skaņa, pieskāriens, temperatūras izmaiņas, savukārt iekšējs stresors ir arīdzan ēdiens, kas nonāk gremošanas traktā. Turklāt stresors var būt arī šķietami patīkamas lietas – tādas kā ceļojums, teātra apmeklējums vai laika pavadīšana draugu kompānijā.



"Ar stresoriem mēs neizbēgami saskaramies jau no dzimšanas brīža. Arī pirmā elpa ir stress. Un visas nākamās secīgās rīcības – velšanās, rāpošana, iešana utt. – ir stresori, kas paredzēti mūsu attīstībai. Taču dzīves gaitā mēs iemācāmies neproduktīvus vai pat destruktīvus veidus, kā reaģēt vai tikt galā ar stresoriem, un par to "parūpējas" apkārtējie cilvēki. Piemēram, sakot, ka kaut kas noteikti ir jāpiecieš vai jāignorē. Klasisks piemērs – nedrīkst raudāt, dusmoties, reaģēt uz sāpēm vai nogurumu," klāsta Miksons.



Tādējādi jau no mazotnes izstrādājas paradums no stresoriem izvairīties vai tos ignorēt, par visām varītēm cenšoties atbilst kādiem konkrētiem ārējiem kritērijiem un izpildīt visus plānus no A līdz Z, citādi draud atlaišana, izslēgšana no sabiedrības vai mantojuma. "Ar prātu tu saproti, ka fiziski vari paspēt izdarīt septiņas lietas no 10, taču tu nespēj atteikt un ņem visas 10. Stresors – trīs papildu lietas – jau prasīs par daudz no tava ķermeņa un psihes, un tu sāksi lēnām degt ārā."