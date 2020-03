Visi ceļi ved uz mežu! Saruna ar sportisko dzīves baudītāju Arti Ločmeli

Uz jautājumu, vai bez "gadžetiem" mežā kāju spert nedrīkst, Artis atsaka, ka drīkst gan – Latvija jau nav tik liela, turklāt īstam orientieristam vienreiz dzīvē ir jāapmaldās: "Kad tu to izdari, tad saproti, ka nekas slikts nevar notikt. Pirms iešanas mežā apskaties, kur ej, – vienā pusē Gauja, otrā Vidzemes šoseja. Jebkur pēc divām stundām tu iznāksi ārā. Pazust nav iespējams, ja vien neiekrīti kādā akacī." Pašam gan tā pa īstam nekad nav gadījies apmaldīties, ja nu vienīgi pusaudža gados pazust uz dažām stundām.



Tiesa, distanču slēpošanā pat gribēdams neapmaldīsies, jo trase ir tāda, kāda tā ir, un viss ir iepriekš paredzams: "Laikapstākļu dēļ šogad tā arī neesmu bijis uz slēpēm un, visticamāk, arī nebūšu. Latvijā mēs slēpojam arvien mazāk un mazāk, tāpēc braucam uz Somiju. Tas aizsākās diezgan sen, pirms kādiem 15 gadiem. Ar draugiem braucām aiz polārākā loka 200 km uz miestu ar nosaukumu Illess (Ylläs), kas ir īsta distanču slēpotāja paradīze. Braucam decembra sākumā, kad ir sezonas pats sākums un zemākas cenas dzīvošanai. Trase tur ir 150 km, tādējādi nav nedēļas garumā jādragā pa vienu un to pašu apli. Parasti braucam uz divām nedēļām, lai visu kā nākas izbaudītu – īstu ziemu, laukus, ziemeļbriežus. Ir bijis metru dziļš sniegs, ir – 30 cm, bet sniega nekad netrūkst. Kad pirms 15 gadiem braucām pirmo reizi, busiņā bijām seši cilvēki. Pēc tam jau kompānijas auga lielākas, piebiedrojās arī ģimenes. Pēdējos gados tur izslēpojušies ap 120 latviešu. Brauc no Siguldas Sporta skolas, no Ogres, no Rīgas."