Zaļās farmācijas aizkulises jeb kā ārstniecības augs top par preparātu

Kā atklāj "Silvanola" produktu menedžere Inga Zdanovska, Ievas Leimanes izstrādātais pretiesnu līdzeklis "Rinogēls" arvien vēl ir aktuāls. Tā sastāvs – ēteriskās eļļas (eikalipta, piparmētru un Sibīrijas dižegles), kā arī smiltsērkšķu eļļa un kliņģerīšu tinktūra – līdz mūsdienām nav mainījies un joprojām pieejams burciņā kā "Rinogel-Silvanols". Produkts ir attīstījies un šobrīd pieejams vairākās formās – " Rinogel spray" un "Rinogel drops". "Rinogel" grupas produkti Latvijā savā segmentā ir līderi un vieni no atpazīstamākajiem "Silvanola" produktiem.



"Silvanols" pamazām saprata, ka tā produkti ir tendēti uz saaukstēšanās problēmu risināšanu. "Pozitīvais aspekts – esam atpazīstami ar ko ļoti konkrētu, mūs zina un uzticas. Negatīvais – esam atkarīgi no laika apstākļiem," stāsta Zainapovs.



Jau 2006. gadā geliem un sīrupiem klāt nāca izsmidzināmie līdzekļi kaklam – "Faringospray" un "Laringospray" uz smiltsērkšķu eļļas un propolisa bāzes. "Izsmidzināmo līdzekļu nebija daudz, mēs Latvijā šajā ziņā bijām pionieri. Tas arī bija mūsu galvenais pluss – kā jau jebkurā biznesā. Bija daži eksporta produkti, bet neērtos alumīnija flakoniņos. Mēs radījām parocīgu iepakojumu," atminas Zainapovs.



Šobrīd "Faringospray" ir otrais pazīstamākais "Silvanola" produkts, kā arī visvairāk pirktais – ne tikai no uzņēmuma produkcijas, bet arī no visiem Latvijā ražotajiem kakla līdzekļiem. Kāpēc? "Tas vienkārši ir ļoti efektīvs! Pateicoties ērtajam un speciāli izstrādātajam uzgalim, tas nonāk tieši tur, kur sācies iekaisums, proti, uz rīkles aizmugurējās sieniņas. Turklāt tas ir piemērots bērniem jau no divu gadu vecuma, un šādu produktu nav daudz," "Faringospray" popularitāti skaidro Inga Zdanovska.