Dzimtas salidojums – 'uzsist klaču' ne tikai kāzās un bērēs

Burkšķēšana nav pieļaujama

Daina iesaka labāk izveidot atsevišķu kontu, kur ieskaitīt dalības maksu, viņas ģimene šobrīd izlīdzas ar maksājuma uzdevumu "radu saietam", lai izvairītos no nepatikšanām. "Parasti no katra vācam pa pieciem eiro, vienu gadu izmēģinājām trīs, bet tas ir mazākais, ko vispār drīkst prasīt. Tā kā salidojumu rīkojam Līdumā, kas ir mūsu dzimtā puse, mums viesu namā ir atlaide, tāpēc arī summa, ko prasām, nav liela," Daina skaidro. Visiem jāpiekodina naudu pārskaitīt laicīgi, kā arī jāinformē, ka neierašanās gadījumā tos pāris eiro atpakaļ neatdos. "Nav tā summa tik liela, ka jābēdājas! Mums viss jāpērk iepriekš, tāpēc par ierašanos jāpārjautā vairākas reizes, citādi sanāk tikai lieka tērēšanās."

Lielākais apmeklētāju skaits salidojumā bijis 75 cilvēki, turklāt svinēšana vienmēr notiek divas dienas. "Ar vienu ir par maz! Gribas taču vakarā ieraut viņķeli un parunāties!" nosmej Daina. Salidojumu atklāj ar dzimtas karoga uzvilkšanu mastā, tad nodzied dzimtas himnu, ja uznāk luste, arī valsts himnu. Bet pirms sēšanas pie galda kārtīgi jāizkustas: "Viena māsīca dikti čadarīga un gadu gaitā savākusi dažādas spēles, katru gadu jāpiedomā kaut kas jauns klāt, lai nav pārmetumu, ka spēles baigi atkārtojas. Tāpēc pērn katra ģimene veda savu spēli – burkšķēšana nav pieļaujama, ja pats savu artavu neesi devis! Es teiktu, ka ir spēles, kas aiziet katru gadu, kaut vai šautriņu mešana – to var darīt pat tie, kas ratiņkrēslā sēž. Mazajiem, protams, savas izklaides, piemēram, rāpošanas sacensības." Atrakciju patiesi ir daudz – pupiņu šķirošana, loka šaušana, pieckājis, mauriņa boulings, "akmens, šķēres, papīrīts", makšķerēšana, dvieļbols, virvju ceļš un lēnākā riteņbraukšana.

Otrajā dienā katrs tiek pie diploma, kurā norādītas visas atrakcijas un ar zīmodziņu atzīmēts, kurās dalībnieks bijis īpaši aktīvs. Uz katra diploma uzspiests arī dzimtas zīmogs, kur gozējas labības vārpas. Par diplomiem ir īpašs stāsts – vienu gadu tie taisīti uz bērza tāss, citu gadu – korķa loksnes. Ja rocība ļauj norises vietā sagādāt krāsainu printeri, tad pirmajā dienā var nofotografēties, vakarā bildi izdrukāt un ielīmēt diplomā. Apsveikumus saņem arī tā ģimene, kas atbraukusi viskuplākā skaitā. Vēl viena tradīcija ir neceļojošais kauss – katru gadu stikla kausā tiek iegravēts Puriņu dzimtas vārds un salidojuma gads, tad no katras ģimenes divi cilvēki met spēļu kauliņus – tā ģimene, kas uzmet lielāko skaitli, arī tiek pie kausa. Vēl viena ideja, ko vērts aizņemties, ir salidojumu grāmata – tajā ielīmē kopbildi un pāris aktivitāšu fotogrāfiju, visi parakstās un ieraksta kādu novēlējumu.

Par salidojumu var atgādināt kāda piemiņas lietiņa: "Reiz bija izvirpotas koka bumbas, kuras sakārām priedēs, tad katram bija jāiet meklēt savu. Citu gadu no dzimtas mājas ābeles tika sagrieztas koka ripas. Pagājušajā gadā arī bija ripas, bet lielas – tādas var kaut zem katliņa virtuvē palikt! Reizē feinas atmiņas un noderīga manta," norāda Daina. Un kur nu bez vēdera priekiem! "Man vienmēr līdzi ir galdauti, lai nav jāliek ēdiens uz plikiem dēļiem, kur kāds putns arī lēcis pāri. Katram pateikts paņemt līdzi savu bļodu, šķīvi, krūzi un dakšu. Drīz tāpat tos plastmasas traukus nedrīkstēs lietot, tad kādā ellē ratā ķēpāties ar vienreiz lietojamiem traukiem?! Ietaupām naudu, un glīšāk! Pirmajā vakarā ir aukstā zupa, protams, katram līdzi jāņem groziņš. Tie, kas ikdienā sazinās savā starpā vairāk, vienojas, kurš taisa rasolu, kurš cep pīrāgus. Otrajā dienā uzcepam desas, piebeidzam šašliku, es vienmēr atvedu ķiploku grauzdiņus, tas ir pirmais, kas aizbāzīs bada caurumu. Recepte vienkārša – pērku tikai "ķieģelīti", sagriežu un izklāju, lai vismaz diennakti pakalst, citādi svaigu ir grūti apstrādāt. Tad pavāru eļļā, ņemu ārā, apbārstu ar sāli un ierīvēju katrā gabaliņā ķiploka daiviņas. Darbs jau ir, bet grauzdiņi aiziet visiem – no mazas pēdas līdz lielai pēdai. Tad seko milzīgs soļankas katls, kur var iemest pāri palikušās desas un neapēstos šašlika gabalus. Paēdam un kājām dodamies uz kapiņiem, pusotra kilometra attālumā guļ daudzi radi. Tur atkal nodziedam himnu, nākam atpakaļ, dalām diplomus – un pa mājām."

Galvenie viesi ir visi

Aleksandrs Lubāns no Dagdas novada ir vēstures mīļotājs un ar domubiedriem rekonstruē 10.–12. gs. ieroču cīņas un pat ceļ pili. Tāpēc nav pārsteigums, ka viņu interesē arī savas dzimtas vēsture. Lubānu dzimtas koka zīmēšanu kā skolas projektu iesākusi vidējā meita, kad vēl mācījusies 7. klasē. Nu jau sen viņa beigusi maģistrantūras studijas. Tad to pārņēmusi vecākā meita, bet šobrīd turpina Aleksandrs pats. "Esam aizrakušies līdz 18. gs., un dzimta vijas deviņās paaudzēs, likteņi ir tik sarežģīti, ka bail paliek!" Kā stāsta salidojumu rīkotājs, katrs atrod 101 iemeslu, kāpēc neierasties uz kādu jubileju, jo "visiem vajag kleitas, frizūras, puķes un dāvanas. Tā kā visi esam jauni, salidojumus rīkoju aktīvus – ejam kopā pārgājienos, braucam mazos ceļojumos".

"Pērn bijām tikai kādi 20, nav vairāk, kam sabraukt, visi pa ārzemēm dzīvojas. Tagad plānojam savākties un kopā aizbraukt uz Klaipēdu, nekādus oficiālus pasākumus nerīkoju, lai nav jāpērk balles kleitas. Šādā formātā visi ir galvenie viesi!" Galvenais ieteikums, ko Aleksandrs aicina likt aiz auss, – apzināt pilnīgi visus un nepieņemt domu "viņš jau nebrauks, labāk pat nezvanīšu, nav vērts". "Varbūt septiņas reizes nebūs, bet astotajā piekritīs un atbrauks! Ja trūkst desas, maizes vai ūdens pudeles, to var atrisināt. Galvenais, lai nebūtu tā rūgtumiņa, ka kāds netiek uzaicināts, jo svarīgi saliedēt ne tikai aktīvos, bet dot visiem dzimtas cilvēkiem iespēju justies piederīgiem," atgādina Aleksandrs.

Lubānu dzimtas tikšanās Kroma kolnā. Privātā arhīva foto

Arī Andris Ušpelis, kurš dzīvo Pocelujevkā netālu no Rēzeknes, iemēģinājis roku salidojumu organizēšanā. Viņa dzimtā atrasti vairāk nekā tūkstoš radinieki, un 2020. gadā pēc piecu gadu pārtraukuma paredzēts satikties atkal. "Salidojumi bija arī senāk, tos 70.–80. gados rīkoja iepriekšējās paaudzes aktīvākie pārstāvji. Pirms pieciem gadiem noorganizēju pasākumu, uz kuru sabrauca 120 cilvēki, dzimtas 30–40 gadus vecie ko tādu pieredzēja pirmo reizi," Andris atminas.

Tikšanās vieta – Andra Ušpeļa īpašumā, jo vēsturisko dzimto vietu vairs nav, to vietā uzarti lauki un aug meži. "No viesu mājas atteicāmies, jo tad pasākumam vairs nav tās ģimeniskās vērtības. Tolaik "WhatsApp" netika tik aktīvi izmantots, tādēļ organizatoru grupa izmantoja tiešsaistes dokumentu, visiem bija pieeja, un katrs varēja to papildināt."