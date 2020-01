Kaudze – kā dzimtas fotogrāfijas atstāt nākamajām paaudzēm

Fotogrāfijas ir tiešākā un burtiski redzamākā saikne ar mūsu priekšgājējiem. Nu, ja neskaita regulāros epastiskos atgādinājumus no "My Heritage", "Geni" un citām līdzīgām dzimtaskoku interneta vietnēm, ka tāltālas radinieces vīram drīz atkal būs dzimšanas diena vai arī aicinājumu ievērtēt, kā kāda cita entuziasta veidotais virtuālais dzimtaskoks nupat sadūries ar tavējo.

Šajā rakstā caur ekspertu ieteikumiem un zinātāju pieredzi skaidroju, kā veidot dzimtas foto arhīvu, kā to labāk glabāt gan esošajā, gan digitālajā formātā, kā arī to, kā fotogrāfijas var palīdzēt atrast jaunus pavedienus dzimtas vēstures stāsta atšifrēšanai.

Sākam – ko darīt ar mantoto foto arhīvu

Kas ir saglabājies? Vairumam, kā arī manis minētajā gadījumā, tās ir neliels skaits fotogrāfiju uz kartona jeb biezā fotopapīra, vairāki personu apliecinoši dokumenti ar fotogrāfijām no dažādiem laika posmiem, jau stipri lielāks skaits ar melnbaltām fotogrāfijām, no kurām vairums sakārtotas albumos, saliktas aploksnēs vai kastēs, bet daļa mētājas atsevišķi. Vēl ir fotofilmiņas un neliels skaits lielizmēra filmu vai, laimīgos gadījumos, pat stikla negatīvu, diapozitīvu kastītes no pagājušā gadsimta 80. gadiem, krāsaino foto čupas no pārsvarā 90. gadiem un nesenāka laika un, protams, digitālo failu tūkstoši.