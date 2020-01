‘Man, lūdzu, visus uzvārdus!’ Kā sākt veidot savu dzimtas koku

Rakstā iepazīstinām, kāda dzimtas koku izpētē ir Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) ekspertu un “ Ciltskoki.lv ” mājaslapas veidotāja pieredze. Atklājam pieredzes stāstu un padomus no pētnieka, kurš apkopojis datus par vairāk nekā 10 000 radinieku. Savukārt Jūtā, ASV, bāzētais "FamilySearch" digitalizējis vairāk nekā 600 000 failu no LVVA krājuma. Par ambiciozajiem plāniem stāsta šīs organizācijas Austrumeiropas daļas vadītājs, Maskavā strādājošais Maksims Balandīns.

Arhīviste un 1000 lati

Tematisko un ģenealoģisko pētījumu nodaļas arhīva eksperte Dace Plīkša. Foto: DELFI, Kārlis Dambrāns

Atbildē sekoja attieksme pēc principa: “Fui, nabadzīgā Latvija, ko te iedomājas 1000 latus prasīt. Cik tad tāda arhīviste var pelnīt?! Es jums samaksāšu individuāli, cik simtus gribēsiet?” Es atbildēju, ka neko negribu, bet arhīvs ir oficiāla valsts iestāde ar savu cenrādi."Dace Plīkša

Bērns izdzīvojis un nodots bērnunamā. Ģimenē bijis zināms tikai nošautās sievietes vārds un aptuvenais vecums – 30 gadi: “Sākām darbu. Meklējām periodikā, skatījām tā laika krimināllietas, kas Daugavpilī ir bijušas, bet bez rezultātiem. Nekādu pavedienu. Tomēr pēc vārda un aptuvenā vecuma mēs atradām divas sievietes. Pateicoties tā sauktajām cukura kartītēm, kas Daugavpilī tika izdotas. Tur bija “vai nu, vai” gadījums. Viena no viņām bija ienākusi Daugavpilī no tuvējā pagasta, bet otra dzimusi pilsētā. Uzrakstījām, ka pierādīt nevaram, bet, mūsuprāt, varētu būt viena no šīm divām sievietēm. Un mums atrakstīja: “Ziniet, paldies, māte no kartītē redzamajiem faktiem sapratusi, ka viena no tām ir īstā.””