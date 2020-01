Mans vecvectēvs bija karavīrs. Kā atrast latviešus pasaules karos

No Norvēģijas līdz pat Labās cerības ragam Dienvidāfrikā – karavīri no Latvijas gadsimtiem ilgi dienējuši visdažādākajās pasaules malās. Bet tieši Pirmajā un Otrajā pasaules karā viņi masveidā piedalījās gan svešu lielvaru sadursmēs, gan cīņā par to Latvijas valsti, kurā dzīvojam šodien.

Piedāvājam ieskatu, cik pieejama ir informācija par mūsu radiem, kas cīnījušies Pirmajā pasaules karā strēlnieku rindās, kā arī Otrajā pasaules karā Latviešu leģionā un Sarkanajā armijā. Kas pazudis, bet kas saglābts un pieejams?

Ar padomiem un savu pieredzi intervijās portālam “Delfi” dalās vairāku grāmatu par strēlnieku cīņām autors Jānis Hartmanis, lielākās Latviešu leģiona privātās datubāzes izveidotājs Udo Sietiņš, meklēšanas vienības “Leģenda” vadītājs Tālis Ešmits, kā arī Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītājs Jānis Tomaševskis.