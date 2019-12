Atskaites punkts. 'Dzīve. Neapstājas' stāstu varoņu dzīve gadu pēc projekta

Anna: Jaunais gads jaunā dzīvoklī

Pirms gada. Anna Dubovika (34) piedzima neredzīga – dzemdību laikā viņai smadzenēs notika asinsizplūdums, taču mammai neviens par to nepateica. Tikai trīs mēnešus vēlāk kļuva skaidrs, ka meitenīte neredz, to labot jau bija par vēlu. Tagad Anna mana tikai gaismu. Neraugoties uz to, pirms gada viņa baudīja piesātinātu dzīvi – spēlēja vairākus mūzikas instrumentus, dziedāja, strādāja, grasījās iziet pie vīra un sapņoja par atsevišķu dzīvokli. Arī viņas līgavainis Mareks ir neredzīgs.