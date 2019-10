Ķīmijas skolotājs Pāvels Pestovs: 'Pasaule nav izgudrojusi neko labāku par izglītību'

Pamatskolā bērni nereti savus skolotājus vērtē pēc tādiem kritērijiem kā "labsirdīgs", "stingrs", "interesants", "garlaicīgs". Ar gadiem pedagoga vērtējuma skala mainās. "Vidusskolā man patika zinoši skolotāji. Kad redzi, ka cilvēkam ir dziļa izpratne par savu mācību priekšmetu, ka viņš interesējas par to daudz plašāk un neaprobežojas ar skolas programmu." Pāvels vienmēr mācījies labi, taču, kā pats atzīst, nekad nav bijis apaļš teicamnieks, drīzāk – "labinieks". Dabaszinātnes un matemātika padevās vieglāk, humanitārie priekšmeti – grūtāk, tomēr viņš nevarot sacīt, ka būtu bijuši kādi mācību priekšmeti, kas viņam nepavisam nebūtu patikuši.

Man šķiet, jaunie skolotāji ir īpaši prasīgi un stingri, iespējams, tā ir aizsargreakcija pret paša uztraukumu. Pāvels Pestovs

Atzīmes bija svarīgas vecākiem. Lai tās būtu labas, viņi palīdzēja, kā vien varēja. Taču, jo vecāks kļūsti, jo vairāk atbildības. "Nolēmu, ka nopelnītās pozīcijas nevajadzētu zaudēt, un turpināju censties labi mācīties." Līdztekus mācībām Pāvels no piektās klases aktīvi iesaistījās skolas dzīvē: bija gan organizators, gan aktieris, vadīja pasākumus. Tas viss bija iespējams, pateicoties administrācijas atbalstam. Pāvelam ir divi draugi no skolas gadiem – viens kopš pirmās, otrs – piektās klases. Un, lai gan tagad katrs atrodas savā valstī, tas netraucējot joprojām sazināties un laiku pa laikam tikties.

Pirmā skolniece – vecmāmiņa

Dzīvē jādara tas, ko tu vēlies. Šādi atradīsi iespēju nopelnīt. Pretējā virzienā – iešu tur, kur labi maksā, bet darbs man nepatīk, eju kā uz katorgu – tas nedarbojas. Pāvels Pestovs

Sēkliņa bija iesēta, skolas gadu gaitā izdīga un iesakņojās. Tiesa, līdz pat 12. klasei nebija gan skaidrs, kādā mācību priekšmetā specializēties. "Man patika gan fizika, gan bioloģija, gan ķīmija. Droši vien izšķirošais moments par labu ķīmijai bija tās eksperimentālā būtība," uzskata Pāvels. Turklāt ķīmija ļauj palūkoties uz pasauli citām acīm – daudzus procesus ieraudzīt citā līmenī. Bet kā vecāki uztvēra viņa lēmumu kļūt par skolotāju? Pāvels atbild, ka tolaik ļoti populāras bija ekonomikas studijas, tādēļ mamma un tētis mudināja izvēlēties tās. "Tomēr galu galā viņi ļāva man pašam izvēlēties, un es to izdarīju."

Students un skolotājs vienā personā

Viena lieta ir kļūt par skolotāju tiem, kas vēl nupat bijuši skolasbiedri, cita – kļūt par kolēģi tiem, kas pavisam nesen paši tev visu mācījuši. "Protams, visi pedagogi mani pazina. Tā kā es labi mācījos, arī attieksme pret mani bija laba, neradās nekādu problēmu. Direktors atbalstīja manas iniciatīvas, kas saistītas ar dažādiem ķīmijas pasākumiem, papildu pulciņiem. Ja zini, ka 90 procentos gadījumu tev palīdzēs realizēt idejas, tu to augstu novērtē un vēlies atkal un atkal domāt kaut ko jaunu un to īstenot dzīvē."

Lūzuma brīdis

Sākot no otrā kursa, studijas nācās apvienot ar darbu skolā. "Tas bija grūti, bet ne neiespējami," piebilst Pāvels. Ieguvis bakalaura un pēc tam maģistra grādu ķīmijā, Pāvels iestājās LU Pedagoģijas fakultātē. "Tas man bija lūzuma brīdis. Pateicoties pedagoģiskajai izglītībai, uz daudz ko sāku lūkoties citādi. Sapratu – lai bērns labi mācītos, nepietiek ar interesantu mācīšanu, šo procesu ietekmē daudz faktoru." Pirms desmit gadiem pirmajā vietā bija ķīmija, tagad – bērns. "Uz mācību procesu lūkojos nevis no mācību priekšmeta, bet bērna skatpunkta, saprotot, ka ne visi šo zinātni spēj uztvert pilnā apjomā. Tas nenozīmē, ka pret kādu esi prasīgāks, pret citu – ne tik ļoti. Vienkārši mainījies skatījums par to, kā plāno mācību procesu, kā palīdzi, kā veido atgriezenisko saiti utt." Vienmēr ir bērni, kas vēlas vairāk. "Manuprāt, tas ir jāsniedz, lai izmantotu visu potenciālu. Tajā pašā laikā šādu skolēnu piedalīšanās olimpiādēs nav mans pašmērķis."