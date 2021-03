Nepavisam nesūdzos, ka nav vairs tie laiki, kad mana ģimene izlemtu, ar ko man jāprecas. Tā vietā varu sēdēt dīvānā un "svaipot", un iet uz randiņiem, ar ko vien pašai labpatīk. Vienīgā neraža – bieži vien līdz randiņam netieku, jo jau pirmie teikumi nogalina vēlmi turpināt saraksti, kur nu vēl iet tēju dzert. Sāp gan par neoriģinālajām "čau", "kā iet, ko labu dari" un "hei, rižā!" ziņām, gan "ghosting" (kad čalis vienkārši pazūd), bet kroni visam uzlika kāds vīrietis, kurš no zila gaisa man pajautāja: "Cik tu sver?" Pagalam apmulsu, jo, lai izvairītos no pārpratumiem, manā "Tinder" profilā ir bildes no visādiem rakursiem, kur var noprast, vai kāzās pāri tiltam mani varētu pārnest, vai manas krūtis atbilst potenciālā pielūdzēja vīzijai par "pareizo" izmēru un ka brīvajā laikā (kad neuzglūn pandēmija) iegriežos boksa zālē.

Tā nu radās jautājums – kā atstāt labu iespaidu par sevi virtuālajā vidē un ko labāk nejautāt? Vai savā aprakstā norādīt augumu, svaru, bērnu skaitu un asinsgrupu? Vai apvainoties, ja sarakstē pajautā kaut ko ļoti personisku? Vai arī "Tinder" valda pavisam citi noteikumi? To vaicāju psihoterapeitei Diānai Lapsai, lietišķās komunikācijas trenerim Oskaram Priedem, kurš pats apmēram gadu lietojis šo lietotni, un valodniecei Aigai Veckalnei.

Vispirms izskats, pēc tam saruna

Profilu aprakstos bieži vien norādīts, ka atteikumu saņems "vientuļās māmiņas, šķirtenes un speķa pīrādziņi". Psihoterapeite uzsver, ka jautājumi par vecumu, izglītību un izskatu sarakstē ir normāli. "Liekais svars, līdzīgi kā plikpaurība, zobu neesamība, atkārtota šķiršanās vai bērnu bariņš mājās, var būt par iemeslu neieinteresētībai. Ja cilvēks norāda uz dažādām detaļām, tas liecina par to, ka viņš zina, ko grib, tas nav slikti! Slaida, gara auguma sieviete norādīs, ka vēlas satikt tikpat garu kungu, bet augumā īss vīrietis taču negribēs tikties ar basketbolisti," uzskata Diāna Lapsa.