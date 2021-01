Došanās uz darba interviju ir kā randiņš, kura laikā abi cenšaties atstāt par sevi labāko iespaidu un saprast, vai būs arī otrā tikšanās reize. Ne visi randiņi ir veiksmīgi, daži kļūst par mītiskiem briesmu stāstiem, ar kuriem lūdz dalīties ballītēs, bet citi ir mīlestība no pirmā skatiena un sākums skaistām attiecībām. Ar darba intervijām ir līdzīgi, ir dzirdēti stāsti, ka intervējamais ietriecas sapulču telpas durvīs un tiek pie puna vai apgāž ūdens glāzi, kuras saturs aizplūst līdz potenciālā darba devēja klēpim. Bet vai tas ir iemesls, kādēļ kāds nesaņem gaidīto darba piedāvājumu? Aicinājām personāla atlases uzņēmumus "Working Day" un "Enjoy Recruitment", kā arī telekomunikāciju uzņēmuma "Tele2" pārstāvi padalīties ar gadu gaitā gūto pieredzi par to, kādas kļūdas cilvēki pieļauj intervijās, lai no tām varētu izvairīties!

Arī zinošiem, spēcīgiem profesionāļiem darba meklēšanas process ir visai emocionāls, jo valda liela neziņa, turklāt ierobežotā laikā jārada par sevi labs priekšstats, norāda "Tele2" HR biznesa partnere Ilze Žagare. "Tas nav kā aiziet uz dzimšanas dienas ballīti. Tu zini, ka tevi vērtē, un tas skar tavu pašvērtējumu. Tāpēc ir būtiski apzināties savas emocijas un spēt tās pārvaldīt. Darba meklēšanas procesā ir aktīvi jāpieslēdz prāts – informācijas uztvere, izvērtējums un komunikācija. Tādēļ vispirms katram ir mājasdarbs pašam ar sevi – iemācīties emocijām un prātam sadarboties."

Šķiet, ka par šo tēmu runāts jau simtiem reižu, bet kādēļ joprojām intervijās tiek pieļautas kļūdas? "Working Day" personāla atlases speciālistu attīstības vadītāja Jolanta Saukāne atsaucas uz pieredzes trūkumu: "Ienākot darba tirgū, cilvēks vienkārši tam visam iet cauri pirmoreiz un tāpēc pieļauj kļūdas. Tas neattiecas tikai uz gados jaunākiem cilvēkiem, var gadīties, ka pirmā darba intervija ir 40 vai 50 gados, arī tad pieredzes trūkums un uztraukums dara savu."

Gadu gaitā pieļautās kļūdas atkārtojas, to novērojusi arī Elīna Sitenkova, kura uzņēmumā "Enjoy Recruitment" strādā trīsarpus gadus, bet pirms tam gandrīz desmit gadi aizvadīti tirdzniecības vadībā, arī tur viņa saskārās ar personāla atlasi: "Jā, internetā ieteikumu ir daudz, bet tie ir novecojuši un neatbilst aktuālajām darba devēju un darba meklētāju prasībām. Ir mainījies atlases process un arī paši darba devēji."